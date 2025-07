Creix la massificació al mar: el GOB i altres entitats demanen mesures urgents

Reducció de la velocitat costanera. Proposen limitar la velocitat de les embarcacions i artefactes a motor a 3 nusos en els primers 300 metres de la costa, per reduir molèsties (onatge i soroll) i millorar la seguretat dels banyistes i altres usuaris.

Regulació del fondeig en les zones de bany no abalisades. Consideren necessari establir una franja segura i lliure de fondeig en les zones de bany no abalisades per evitar l’ocupació massiva d’embarcacions en aquestes zones, i minvar així el risc d’accidents i molèsties. Animen als ajuntaments a ampliar la zona de protecció de banyistes a cales i platges.