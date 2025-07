Denuncien una persona per tenir 18 exemplars de tortuga europea a casa seva a Sant Llorenç des Cardassar

La Guàrdia Civil ha denunciat una persona per tenir al jardí del seu habitatge de Sant Llorenç des Cardassar 18 exemplars de tortuga europea -Testudo hermanni-, 14 d'ells vius i quatre ja morts però dels quals conservava les seves closques.

La investigació es va iniciar després de posar-se en coneixement de l'Institut Armat que en una finca particular es podria estar en possessió il·legal d'espècies protegides, segons ha explicat la Guàrdia Civil en un comunicat.

Agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) es varen desplaçar a aquest lloc, on varen localitzar els exemplars al jardí del domicili, sense que el propietari pogués acreditar-ne la procedència legal, ni comptar amb la corresponent documentació o autoritzacions administratives.

Una vegada incautades, les tortugues varen ser traslladades pels agents al Consorci de Recuperació de Fauna de Balears (Cofib), per a comprovar-ne l'estat sanitari i ser ubicades en una instal·lació exterior de terra en espera de resolució judicial per a la seva futura reintroducció al medi natural, pel Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria d'Agricultura.

Dies després, es varen començar els tràmits per a investigar el presumpte autor dels fets per un suposat delicte contra la flora i la fauna per la tinença d'espècies protegides, a més de ser proposat per a sanció per una infracció greu a la normativa vigent en matèria de conservació de fauna silvestre i la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna.

La tortuga mediterrània és una espècie protegida, inclosa a la llista vermella de la Unió Internacional de la Conservació de la naturalesa (UICN) classificada com a vulnerable.

Es troba a l'article 54 de la llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, pel RD 139/2011, per al desenvolupament del Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades i catalogada com a Règim de Protecció Especial en el Catàleg d'espècies amenaçades de les Balears de 2025.

A nivell europeu, es troba inclosa a la Directiva d'hàbitats 92/43 CEE (A2, A4) ia l'Annex II del Conveni de Berna. Dins del conveni Cites, la Testudo hermanni, està inclosa a l'Apèndix II, així com a l'annex A del Reglament (CE) 338/97 del Consell.