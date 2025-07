Els ambientòlegs se sumen als arquitectes en la defensa del sòl rústic: «La construcció descontrolada és una amenaça per als valors naturals i el territori»

El Col·legi Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals de les Illes Balears (COAMBIB) ha emès un comunicat per a expressar suport al posicionament del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) en relació amb la proliferació de construccions residencials en sòl rústic. «Compartim la seva preocupació per l’impacte que aquesta pràctica té sobre el model territorial, els recursos naturals, la biodiversitat i el paisatge de les nostres illes», han remarcat.

«El sòl rústic compleix una funció ambiental essencial: és reservori de biodiversitat, espai de recàrrega d’aqüífers, àrea de producció agroecològica i element clau en la lluita contra el canvi climàtic. Permetre o fomentar la construcció de nous habitatges en aquests espais, sovint amb una justificació legalment qüestionable, implica una pressió ambiental inassumible i accelera la fragmentació del territori», han explicat els ambientòlegs.

Així, consideren que aquesta realitat «hauria de ser objecte d’anàlisi rigorosa a través de procediments d’avaluació ambiental estratègica i d’impacte ambiental, instruments jurídics que no només són obligatoris en molts casos, sinó que són fonamentals per valorar objectivament els efectes acumulatius i sinèrgics d’aquest tipus de desenvolupament».

A més, remarquen que els criteris ambientals «han de formar part central de la planificació territorial i urbanística, i no poden ser relegats a un segon pla per interessos puntuals o dinàmiques de mercat». I recorden que «el creixement dispers i desordenat en sòl rústic implica un sobrecost ambiental i econòmic en infraestructures, transport, consum energètic i serveis públics, que acaben pagant tota la ciutadania».

Al comunicat, el COAMBIB també ha volgut posar en valor la tasca dels ambientòlogues, que «contribueixen a garantir una visió global i transversal en l’avaluació dels projectes urbanístics, tenint en compte no només la normativa, sinó també els límits ecològics del territori».

«Consideram imprescindible reforçar els mecanismes de control, planificació i avaluació ambiental a totes les escales, des dels ajuntaments fins a les institucions autonòmiques. El futur del nostre territori no pot quedar hipotecat per decisions que no tenen en compte els impactes ambientals ni el principi de sostenibilitat», han assenyalat.

Finalment, insten les administracions públiques a «actuar amb responsabilitat i valentia, frenant la urbanització encoberta del sòl rústic i garantint el compliment de la legislació ambiental. Protegir el territori és protegir el nostre futur».