La Plataforma per la Llengua denuncia que una ciutadana menorquina va ser discriminada a la comissaria de la Policia espanyola de la plaça Miranda de Maó per adreçar-se en català als agents. La víctima va posar el cas en coneixement de l'entitat i ara la Plataforma per la Llengua acaba de presentar una denúncia administrativa a la Prefectura Superior de la Policia de les Illes Balears per a obrir un expedient sancionador contra un dels agents.

Els fets varen passar el 10 de desembre quan la ciutadana va acudir a les dependències policials per a denunciar una compra fraudulenta en una pàgina web vinculada, suposadament, a una coneguda cadena de supermercats. Segons relata la víctima, quan va manifestar als agents la voluntat de formalitzar una denúncia, un dels policies li va etzibar: «En castellano». Sorpresa per la reacció de l'agent, la dona va reiterar la sol·licitud en català i va insistir que el terme «denúncia» era idèntic en català i en castellà, per a assegurar que no hi hagués cap malentès sobre la petició. Segons el testimoni de la ciutadana, l'agent, lluny de canviar d'actitud, li va respondre que ell era «l'autoritat» i li va exigir el DNI que duia a la mà. Quan ella va demanar al policia que s'identificàs, l'agent s'hi va negar.

La situació es va agreujar quan la ciutadana va comprovar que els agents no entenien ni escrivien en català, la qual cosa la va obligar a canviar al castellà per a continuar el procés de denúncia. Davant d'aquesta circumstància, la dona va decidir tramitar una segona denúncia penal, en aquest cas per vulneració dels drets lingüístics, i posar-se en contacte amb la Plataforma per la Llengua a finals de gener. Ara, l'entitat, en representació de la víctima, ha interposat finalment una denúncia administrativa per obrir un expedient sancionador contra l'agent.

El català a les Balears és un deure legal, també per a la Policia espanyola

La Plataforma per la Llengua recorda que l'article 4 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears disposa que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té, juntament amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial. Aquest marc normatiu garanteix als ciutadans el dret d'utilitzar qualsevol de les dues llengües en les seves relacions amb l'administració pública. La Llei de normalització lingüística també estableix a l'article 2.2 que aquest dret implica poder adreçar-se en català, oralment o per escrit, a l'Administració, als organismes públics i a les empreses públiques i privades.

Pel que fa a la Policia, l'article 104.1 de la Constitució espanyola obliga les forces i cossos de seguretat de l'Estat a protegir el lliure exercici dels drets i de les llibertats de la ciutadania, i la Llei orgànica 4/2010, de 20 de maig, del Règim disciplinari del Cos Nacional de Policia, tipifica els fets denunciats per aquesta ciutadana a Maó com a falta molt greu. En concret, ho és «tota actuació que suposi discriminació per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, sexe, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social».