Més reclama que el Govern adquireixi 14 habitatges protegits de sa Pobla ara posats a la venda

Més per Mallorca ha fet públic que la immobiliària 'Luxury Properties Gold' té a la venda un paquet de 14 habitatges protegits a sa Pobla, tots ells amb inquilins, per un import d’1,8 milions d’euros, motiu pel qual els ecosobiranistes han reclamat que el Govern faci valer el dret de compra preferent sobre els habitatges protegits que preveu la Llei d’Habitatge.

Així, els ecosobiranistes consideren que la sortida a la venda d’aquests immobles a un preu mitjà de 128.571 € suposa una oportunitat per incrementar el parc públic d’habitatges de què disposa l’IBAVI, i així es pot evitar un possible risc per als llogaters actuals.

Des de Més per Mallorca es recorda que l’article 75 de la Llei d’Habitatge reconeix el dret de compra preferent del Govern d’habitatges protegits, així com l’obligació dels seus propietaris de comunicar la voluntat de desprendre-se’n. «No hi ha excuses que valguin: l’IBAVI té dret de compra i té doblers per comprar-los. El Govern ha d’adquirir aquests habitatges i augmentar el parc públic d’habitatge protegit», ha exigit Ferran Rosa, diputat ecosobiranista al Parlament, alhora que insisteix en el fet que «l’IBAVI acabarà l’any amb un romanent de més de 13 milions d’euros del Programa de Lloguer Segur per la falta de pisos adherits».

En aquest sentit, Rosa remarca que «en un context d’emergència de l'habitatge no pot quedar ni un euro sense gastar a l’IBAVI: s’han d’emprar tots els recursos disponibles a augmentar el parc d’habitatges protegits i aquest és un exemple». «El Govern ha de dedicar tants recursos com sigui possible per mantenir els que ja hi ha i per augmentar-los», ha asseverat Rosa.

Per altra banda, des de Més per Mallorca s’han mostrat preocupats per l’impacte que aquesta venda podria tenir sobre els llogaters: «Els habitatges protegits no són aliens a l’especulació i són nombrosos els exemples arreu de l’Estat».

Al mateix temps, els ecosobiranistes assenyalen que els habitatges protegits de promoció privada anteriors al 2018, com és el cas, perden la protecció al cap de 30 anys. «Tenim massa pocs habitatges protegits i no podem permetre que se’n perdi ni un de sol. L’adquisició del Govern ha de garantir que els inquilins poden continuar amb un lloguer social i arribar a final de mes».