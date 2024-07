[VÍDEO] Darrers dies per a fer possible la plataforma de televisió en català VIDA

Han arribat els darrers dies del micromecenatge per a fer possible la plataforma de televisió en català VIDA. Es tracta del nou projecte audiovisual de l'associació Ona Mediterrània que serà una plataforma de televisió i ràdio sota demanda, oberta i gratuïta.

Per a fer-la possible aquest 2024, l'associació ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a Goteo.org amb la qual pretén aconseguir, com a mínim, 15.000 euros destinats a facilitar els inicis de la plataforma de televisió. A hores d'ara, més de 160 persones ja han posat el seu gra d'arena i s'han superat els 9.600 euros. No obstant això, el temps s'acaba i queden pocs dies per a assolir l'objectiu. És per això que l'associació fa una darrera crida a donar suport al projecte per a fer possible la plataforma de televisió VIDA.

Cal destacar que totes les donacions, tant les fetes per persones físiques com per empreses, desgraven entre un 35% i un 80%. De fet, la plataforma Goteo incorpora una calculadora fiscal que indica quina part de la vostra donació vos serà retornada.

Com explica l'associació, posar en marxa mitjans en català a Mallorca, i a les Illes Balears, no és fàcil i mantenir-los és «gairebé un miracle». No obstant això, és l'aposta decidida de l'associació Ona Mediterrània que ara fa deu anys va posar en marxa la ràdio més lliure, ha donat una nova vida al mític Diari de Balears i a L'ESTEL i ha creat Ploma.cat. Ara és el moment de fer una passa més i crear VIDA!