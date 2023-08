Francesc Aguiló: «Amb Cucorba protagonitzam moltes de les festes de l’illa i enguany actuarem a la correguda de roba interior de Bunyola»

Francesc Aguiló, artista polifacètic, conegut, sobretot, per ser un dels components del grup Cucorba també ha participat en la sèrie d'entrevistes d'estiu que dBalears vos ofereix, titulada 'Estiu en primera persona', una bona manera de conèixer les recomanacions de persones destacades del món de la cultura a les Illes Balears.

Com t'informes durant l'estiu?

Per la premsa digital: Ara, Público, dBalears...

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Camí de Sirga de Jesús Moncada, magnífic. El recoman, així com La perra de Pilar Quintana o la sèrie de Harry Hole de Jo Nesbo.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

Quasi no mir televisió, per tant tampoc sèries.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Els jocs dins la mar quan els meus fills eren petits i la placidesa dels transcórrer dels dies des que estic jubilat fent allò que més em plau.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

La meva casa a Can Picafort i, sobretot, estar en remull a la platja.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Sí, vaig a nedar i cada dia afegesc 100 braçades a les que he fetes el dia anterior.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

El Oso Pérez de Claudina y Alberto Gambino.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Per qüestions de salut no puc prescindir de l’aire condicionat quan fa molta calor, però gener el mínim de residus i som molt estricte en el reciclar. Per altra banda, el meu cotxe és elèctric.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

A més de les de Muro, he anat a les festes de la Patrona de Pollença -el ball dels cossiers i el simulacre de moros i cristians-. M’hagués agradat molt assistir a la Mucada de Sineu, però problemes d’agenda m’ho impediren. Cantant amb Cucorba protagonitzam moltes de les festes de l’illa i enguany actuarem a la correguda de roba interior de Bunyola.

Has anat o aniràs a qualque festival?

Som assidu espectador de sa Riba Folk, el festival que organitza Revetla d’Algebelí durant el mes d’agost, a Muro.