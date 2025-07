La UOB insta a «posar fi a les llistes negres, deixar de banda la ideologia dels treballadors i dur a terme accions que millorin el sistema educatiu públic»

Després de la imposició de la segregació lingüística, la fiscalització de l’activitat docent i la concertació general que pateix el sistema educatiu, la UOB Ensenyament ha alertat que «arriba ara una nova forma de reaccionarisme: les llistes negres».

«En aquest país, malauradament, les purgues de professorat no són un element nou ni desconegut. Segons informa la premsa, el director general d’Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors, senyor Sebastià Massanet va exhibir una llista amb el nom de 12 professors que no continuarien desenvolupant la seva tasca als Centres de Formació de Professorat (CEP) respectius. Els afectats, que fins al moment no sabien res, veuen amb sorpresa com aquesta notícia arriba un cop exhaurida la possibilitat de concursar o comissionar. Així doncs, aquestes persones no han tengut la possibilitat de planificar la seva vida personal i laboral», ha explicat el sindicat.

La UOB assenyala que les decisions de la Conselleria d'Educació «van encaminades no a millorar el funcionament del sistema educatiu, sinó a enredar i a afavorir el nepotisme». «Les llistes del senyor Massanet donen continuïtat al Decreto 66 que regula la depuración del personal docente —estranyament similar a l’Ordre 66— i converteixen la Conselleria en una sucursal de persecució ja no només del català, sinó també dels treballadors dissidents amb les directrius de l’Administració», apunten.

Per això, la UOB Ensenyament insta la Conselleria d’Educació i Universitats a «posar fi a les llistes negres, a deixar de banda la ideologia dels seus treballadors i a dur a terme accions que realment millorin el sistema educatiu públic». Així mateix, UOB Ensenyament lamenta la situació dels companys depurats i vol mostrar-los «suport i solidaritat».