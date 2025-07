Inaugurada la segona etapa del Molí de San Pedro a l’Argentina

El Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb l’Agrupació Mallorca San Pedro, ha inaugurat la segona etapa del projecte del Molí de San Pedro (l'Argentina), considerada la capital de la mallorquinitat a l’exterior. El molí, d’estil mallorquí i amb les seves característiques aspes, forma part del Parc Balear Sgto. 1r Mateo A. Sbert, un espai emblemàtic que integra també la Gruta de la Mare de Déu de Sant Salvador.

El Centre d’Interpretació de la Cultura Balear tendrà com a objectiu difondre la cultura de les Illes a través de recursos museogràfics i audiovisuals. El projecte vol ser un espai viu i participatiu, on es pugui conèixer la història, les tradicions i l’empremta dels immigrants balears a l’Argentina. L’espai també funcionarà com a centre d’informació turística, vinculat als circuits de la Secretaria de Turisme i Cultura municipal.

La proposta arquitectònica i cultural s’ha desenvolupat tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb especial atenció a l’educació de qualitat, l’energia neta i la promoció de comunitats sostenibles. El molí compta amb un safareig i un panell solar per a la seva il·luminació, i vol despertar l’interès pel patrimoni i per les energies renovables entre els visitants.

Amb aquesta iniciativa, el Govern «reafirma el seu compromís amb la preservació i projecció de la cultura balear a l’exterior, reforçant els vincles amb la diàspora i posant en valor la contribució històrica i present de la comunitat balear a terres argentines», han explicat.