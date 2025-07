Èxit en l’esperat retorn d’Ossifar a Inca

El vespre d'aquest dissabte, el Quarter General Luque d’Inca va ser l'escenari d’un esdeveniment històric. Sota el títol 'Ten recuerdas...?' Ossifar va oferir un concert únic, el seu retorn després de 27 anys des de la seva separació. Les 4.500 persones que varen assistir al concert varen poder gaudir i cantar més de trenta cançons del popular repertori de la banda, interpretades per Llàtzer Méndez i Luis Arboledas en dues hores i mitja de concert.

Recordam que el passat mes de maig, una enigmàtica pancarta penjada a l’exterior del Quarter amb el text 'Ten recuerdas…?', fent referència a la lletra de la popular Los quemelos, va encendre totes les alarmes generant així un gran impacte i interès entre els seus seguidors a les xarxes socials. Dies després es va presentar en roda de premsa a Inca el concert i es varen posar les entrades a la venda. L'expectació va ser tan gran que en només 72 hores es varen exhaurir les 4.500 localitats que hi havia a la venda.

Ossifar, liderada per Biel Mesquida, Llàtzer Méndez i Luis Arboledas, va ser una banda de gran èxit en els 90 que va marcar tota una època musical a Mallorca, la qual encara continua sent recordada per les seves cançons, plenes d'originalitat i ironia. Els d'Ossifar varen editar amb Blau sis àlbum en LP, Cassette i CD, a més de EPs i recopilatoris. El 1990 publicaren el seu primer disc Cansiones d'amor con los calsones baixos amb èxits com Los quemelos, Telefóname, Angeleta, Restreñimiento de amor o Pasodoble de amor; el 1991 amb En Gori Cuper té morenes varen esdevenir les populars Un rap és un peix, El sheriff Ripoll, Cantas bien o cantas mal, per destacar algunes; el 1993 tornen a assolir èxits com Indiana Pons en busca de la porsella rustida, títol que dona nom al tercer disc i del que també es recorden cançons com la popular Tòfol Colom, Salvem ses someres o Por mis señales; el 1994, el seu repertori segueix creixent, i alhora els himnes del cançoner mallorquí, amb un nou àlbum que repeteix èxit de vendes i de cançons com Da-li cebes que dona nom al disc, Mi sarquento, Petman, Ay tonina, Vacasiones a Mallorca, L'amo en Pep de sa Sini; el 1996 publiquen el seu primer disc gravat en directe Ossifar en directe que recull les cançons més populars fins el moment. Finalment, el 1997, després de vuit anys sobre els escenaris amb que van recorre les Balears oferint centenars de shows en els quals el públic hi assistia sense saber amb quin espectacle els sorprendrien els d'Ossifar; i després d'haver venut milers de discos; la banda s'acomiada amb el disc A pixar i a jeure del qual destaquen temes com Deutschland In Mallorca, En Blau o Beu d'Es Teu Tassó. El dia primer de març de 1998, fa 27 anys, va ser el darrer concert de la banda, la qual només es va tornar a ajuntar el 2004 a Palma en un emotiu homenatge en record a Biel Mesquida.

L'actuació al pati del Quarter General Luque va suposar un retrobament temporal de la banda, que ha estat considerada una de les més representatives del panorama musical mallorquí de les darreres dècades. Llàtzer Méndez i Lluis Arboledas varen liderar el concert de dalt a baix, acompanyats per una banda de luxe en la qual cal destacar al músic Carlos Lambertini, únic guitarrista de totes les formacions que ha estat present a tots els discs d'Ossifar; a més de Pablo di Salvo al baix, Jaume Ginard a la bateria, Faust Morell a la guitarra i, com a novetat, han incorporat per primera vegada arranjaments de vent realitzats per Sergio Llopis, qui també hi era present als teclats, amb Lleonard Martínez al saxo, Jaume Blázquez a la trompeta i Sergi Tous al trombó. Toni Isern i Tolo Bergas, qui havien format part de la primera maqueta d'Ossifar, també varen pujar a l'escenari per a cantar a Mujer de aliento asesino i Pasodoble de amor, respectivament.

Donada l'expectació de l'esdeveniment, IB3 Televisió va enregistrar el concert i dedicarà un programa especial a aquest retrobament històric d’Ossifar, que inclourà fragments del directe, el procés de retrobament del grup amb assajos previs, la signatura de discos que es va produir el passat divendres 11 de juliol a El Corte Inglés, testimonis de fans i altres moments significatius que envolten aquesta cita històrica.