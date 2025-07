Es presenten els llibres guanyadors dels Premis Literaris Vila de Santanyí 2025

El pati de la Casa de Cultura de ses Cases Noves es va omplir de públic per a assistir a la presentació de les obres guanyadores dels Premis Literaris Vila de Santanyí 2025, una de les cites culturals més destacades dins el programa de les Festes de Sant Jaume.

Durant l’acte es varen donar a conèixer les edicions impreses de les tres obres guardonades: El foc dels heretges, de Raquel Casas Agustí, que va rebre el XL Premi Bernat Vidal i Tomàs de Poesia; Monument, d’Alba Noguera Arbós, VIII Premi Antoni Vidal Ferrando de Narrativa; i Aquí no ha passat res, de Jordi Casado Olivas, IV Premi de Teatre Vila de Santanyí.

Els tres autors varen ser presents a la trobada i compartiren reflexions sobre els seus llibres, el procés de creació i la importància de rebre un premi com aquest, que reconeix la qualitat literària en llengua catalana. L’acte, organitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santanyí, va concloure amb un tast de vins i acompanyament musical, en un ambient distès i proper.

Maria Pons, batlessa de Santanyí, va destacar durant l’acte: «Aquest vespre és una mostra del compromís que tenim al municipi de Santanyí amb la cultura i amb la literatura. No només reconeixem el talent literari amb aquests premis, sinó que donam l’oportunitat als autors i autores d’acostar les seves obres a la ciutadania en un entorn tan especial com aquest. La cultura ens fa poble, ens fa comunitat».

Per la seva banda, Mateu Nadal, regidor de Cultura, va posar en valor el paper dels guardons: «Els Premis Literaris Vila de Santanyí són una eina essencial per a projectar el nostre municipi com a referent cultural. Amb la presentació dels llibres guanyadors, hem pogut compartir amb la gent el fruit d’aquest projecte: obres de qualitat, compromeses i d’una gran riquesa literària. Estam molt orgullosos del nivell assolit i seguirem fent feina per fer créixer aquest projecte any rere any».

Els Premis Literaris Vila de Santanyí, que enguany celebraren la gala de lliurament el passat 28 d’abril al Teatre Principal de Santanyí, han comptat amb una elevada participació: 86 obres en total. Les xifres consoliden aquests guardons com una de les convocatòries de referència dins el panorama literari actual.