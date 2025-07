L’OCB, CineCiutat, Joves per la Llengua i Casa Planas rebran 430.000 euros d'ajudes del Ministeri de Cultura

El diputat de Sumar MÉS en el Congrés espanyol, Vicenç Vidal, ha destacat aquest dissabte la «bona feina» feta des del grup parlamentari per a aconseguir que el Ministeri de Cultura atorgui 430.000 euros a diferents entitats culturals de les Balears.

D'una banda, Vidal ha indicat que l'Obra Cultural Balear (OCB) obtindrà un total de 300.000 euros per a l'impuls de la seva «tasca imprescindible» per la llengua i la cultura catalanes a les Balears en «un moment històric especialment delicat».

D’altra banda, a través d'un fil en el seu compte de la xarxa social X, el representant ecosobiranista ha indicat que l'associació Xarxa Cinema -entitat gestora de CineCiutat- rebrà 50.000 euros. «Palma i Mallorca són culturalment millors gràcies a l'excel·lència d'aquest cinema popular i arrelat que acull moltes iniciatives», ha sostingut.

A més, per a Joves de Mallorca per la Llengua, entitat impulsora de l’Acampallengua i el Correllengua, es destinaran 30.000 euros. «La joventut crítica, compromesa, defensora del català i de la identitat i drets de les Balears ens fa millors com a societat», ha al·legat.

Finalment, en el cas de Casa Planas, Cultura li lliurarà 50.000 euros i Vidal ha destacat el seu «extraordinari treball» com a centre interdisciplinari de creació i interpretació artística de la Mallorca contemporània. «Aquests no són anys fàcils, però MÉS està on està perquè les Balears estiguin millor. Defensam la cultura i defensem les Illes Balears», ha sentenciat.