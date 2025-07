L'artista Amparo Sard exposa a la Capital Europea de la Cultura 2025 de Chemnitz amb la instal·lació ‘Supura’

La reconeguda artista Amparo Sard ha estat convidada a participar en l'exposició central d'art contemporani organitzada en el marc de la Capital Europea de la Cultura 2025 (Chemnitz), un dels esdeveniments culturals més prestigiosos del continent i que va ser inaugurada aquest divendres. La seva obra s'ha exposat amb artistes de la talla de Daniel Buren, Daniel Otero Torres, James Turrell, Gregor Schneider, Uriel Orlow, Ursula Biemann, Rikuo Ueda i Anne Duk HeeJordan, entre altres.

La comissària de l'esdeveniment de la Capital Europea de Cultura de 2025 en Chemnitz, Claudia Tittel, va descobrir a Amparo Sard en la Fira d'Arc 2024 en l'Estand de la galeria Anita Beckers de Frankfurt amb la qual l'artista treballa des de fa ja 20 anys. Amparo Sard presenta ‘Supura’, una instal·lació de sis metres de longitud pertanyent a la seva sèrie ‘Trencant la Mar’, que continua la seva intensa recerca sobre els límits entre el natural i l'industrial, el visible i el que s'escapa a la comprensió immediata.

L'obra genera una tensió visual que interpel·la directament a l'espectador. Una tensió que sorgeix de l'aberració que provoca la descompensació social, geopolítica i ecològica del nostre present. Amb ‘Supura’, Sard no sols denúncia, sinó que activa una reflexió sobre l'eficiència de la imatge contemporània: «Com pot una imatge continuar impactant en un món sobresaturat d’estímuls?».

Com ha destacat des de la Capital de la Cultura, «el seu treball apunta a una nova estètica on la intuïció substitueix a la narrativa en un present accelerat, en el qual els relats lineals perden sentit davant la immediatesa». Finalment, l'obra de Sard ha estat adquirida per EINS Energie pel que romandrà a Chemnitz.