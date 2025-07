Presència balear al festival de fotografia Cortona On The Move a través de l’IEB

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), mantenint el seu acord de col·laboració amb el festival internacional de fotografia Cortona On The Move (COTM), participa en l’edició d’enguany, que se celebra del 17 de juliol al 2 de novembre de 2025 a Cortona, Itàlia, amb el projecte guanyador de la convocatòria oberta que va llançar aquesta institució, «Ca sa padrina» de Maya Valencia.

Cortona On The Move (COTM), protagonista des de 2011 de la producció fotogràfica a escala internacional, esdevé un referent per a fotògrafs, comissaris, autors i crítics, i té com a centre d’interès la narrativa documental aplicada a temes contemporanis i rellevants socialment.

L’IEB manté des del 2019 un acord de col·laboració amb el festival de la localitat toscana de Cortona, a la província d’Arezzo, que enguany celebra la 15a edició. La temàtica proposada pel festival gira entorn de «Come together», que explora per què la reconciliació és «l’única opció viable», investigant algunes de les moltes maneres d’aconseguir-la: socialment, políticament i personalment.

El projecte «Ca sa padrina», de la mallorquina Maya Valencia amb comissariat de Paolo Woods, seleccionat per participar en el festival internacional de fotografia, relata el comiat definitiu de Maya Valencia de la casa familiar situada al barri de Son Espanyolet, a Palma. En aquesta casa, que operava com a «centre neuràlgic de tota la família», els seus padrins hi van viure tota la vida. Després de la seva mort, Valencia tracta de navegar pel dolor d’aquestes pèrdues i de la casa. Maya Valencia concep el seu projecte com un acte de resistència enfront «dels efectes de la gentrificació», per conservar «la memòria viva» i per construir espais de convivència.

La comissió de valoració encarregada de seleccionar el projecte balear guanyador ha estat composta per Veronica Nicolardi, directora del festival Cortona On The Move; Paolo Woods, director artístic del festival; Kublaiklan, col·lectiu de curadors del festival; Karen Müller, tècnica d’arts visuals de l’IEB, i Llorenç Perelló Rosselló, director de l’IEB.

Els projectes fotogràfics d’autors balears mostrats en anteriors edicions del festival han estat «L’illa», de Beatriz Polo(2019); «Badlands», de Tomeu Coll (2022), «Enfocaments bèl·lics del turisme: tot inclòs», de Marina Planas (2023), i «Androids in the Woods», de Toni Amengual (2024).

El director de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), Llorenç Perelló, ha manifestat que «la participació de la fotògrafa Maya València, de la mà de l’IEB, en un festival tan important com és COTM, ajuda a la visibilització i internacionalització dels fotògrafs de les Illes Balears».