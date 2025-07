Shakespeare, Ana Duato, Juan Diego Botto i Mariantònia Oliver es donaran cita a la nova temporada del Principal

El patronat de la Fundació Teatre Principal de Palma ha aprovat aquest divendres la nova programació de setembre de 2025 a gener de 2026, que inclou teatre, música, espectacles familiars, dansa, cinema i lírica. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha apuntat que la històrica sala obrirà les seves portes a aquesta nova temporada amb més de 70 títols per a tots els públics, famílies, joves i adults, que conviden a «reflexionar sobre temes d'actualitat a través del teatre de qualitat, la bona música i la dansa».

«El compromís es manté ferm amb el talent local, les coproduccions que donen vida al teixit creatiu de Mallorca i els grans formats que generen una autèntica connexió amb l'espectador», ha defensat Galmés. El president del Consell ha estat acompanyat en l'acte de presentació de la nova programació del Principal per la vicepresidenta i consellera insular de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, el batle de Palma, Jaime Martínez, i el director del Teatre Principal, Miquel Martorell.

El director de la sala, Miquel Martorell, ha destacat la qualitat dels espectacles que conformen la nova programació, ja que, després d'una temporada que acaba de finalitzar «amb un gran èxit de participació del públic», aquest divendres es presenta una programació «variada en la qual visitaran els escenaris del Principal noms destacats de l'escena i la música espanyola, fidels al segell de producció pròpia, tant lírica com teatral».

Martorell ha assenyalat que en aquest nou cicle líric també es recuperarà la ‘sarsuela’ com a part del compromís del centre cultural amb la tradició i l'accessibilitat cultural. L'encarregada d'obrir la temporada a la Sala Gran serà Helena Tornero amb Tu em vas prometre una història d'amor i ho farà de la mà de la Sala Beckett en coproducció amb el Festival GREC de Barcelona. Aquesta mateixa setmana, en col·laboració amb el Festival Chopin de Valldemossa, s'oferirà un recital de piano a càrrec de la prestigiosa intèrpret Muza Rubackyte.

Dins de la programació teatral, es podrà gaudir de Els carnissers, de Guillem Frontera amb direcció de Miquel Mas Fiol; 14.4, de Juan Diego Botto dirigit per Sergio Peris-Mencheta; Un déu salvatge, de Jazmina Reza, amb Pere Arquillué; La música, de Marguerite Durás amb Ana Duato i Dario Grandinetti; o Els dos gentilhomes de Verona, de Shakespeare, que arriba en una coproducció de la prestigiosa companyia britànica Cheek by Jowl, La Zona i la Companyia Nacional de Teatre Clàssic.

També es podrà gaudir de La majordona' de Josep Maria Miró amb Rosa Renom; L'altra bèstia, d'Ana Rujas, amb direcció de José Martret; Gegant, un altre dels plats forts de la temporada amb Josep Maria Pou; i Memòries d'Adriano, el clàssic de Marguerite Yourcenar amb Lluís Homar. Finalment, destaca el musical shakespeariano en anglès d'Oriol Broggi A Macbeth Song, que tanca les propostes presentades.

Produccions del Principal

També destaquen les coproduccions del Teatre Principal que s'estrenaran de setembre a gener. Es tracta de Skai is ful, un espectacle familiar en coproducció amb Germanes Picohueso; Els moltíssims, coproducció de dansa amb MariantòniaOliver; Mudances Portes, coproducció amb Lluki Portes i Joan Tomàs Martínez; Cyrano de la Impaciència i XàfecTeatre; Fosca, d'Aurora Bauzá i Pere Jou; o Vents del poble amb Pep Tosar.

Les produccions teatrals de la temporada 2025-2026 seran Un enemic del poble, d’Ibsen, amb adaptació i direcció del celebrat José Martret; i Un bagul groc per a Nofre Taylor, d'Alexandre Ballester, dirigit per Marga López.

La dansa també serà protagonista en aquesta nova temporada amb Loneliness' de Roberto G. Alonso en coproducció amb el Teatre Nacional de Catalunya, és un espectacle dirigit als joves que obre la temporada del gènere; la Gala del 50 aniversari de l'Escola de Música i Danses de Mallorca; El que ocorre en un instant, de Jesús Benzal.

Entre els espectacles per a públic familiar, a més dels juvenils Loneliness i Skai is ful, cal destacar Cenerentola, de la companyia italiana Zaches Teatre en col·laboració amb FIET; Patatrac!, un espectacle d'òpera per a bebès inspirat en Falstaff, de Verdi, per a introduir als més petits en el món de l'òpera; Com els pingüins, de La Bleda; El Conte de Nadal, recent Premi Max 2025 amb dramatúrgia i direcció de Tolo Ferrà.

A més de les col·laboracions amb el Festival Memmix o el Festival Chopin, Jaume Anglada oferirà un concert d'aniversari el 15 de novembre; Leonor Watling i Leo Sidran actuaran dins del Festival Jazz Voyeur; la Banda de Música de Felanitx juntament amb Do Natural oferiran el Concert extraordinari de Santa Cecilia A laudes; i Chicuelo i Marco Mezquida, dins del Alternatilla Jazz Festival, actuaran el 3 de desembre. El jove talent jazzístic de Goran Levi i el doble Concert de Nadal dels Cors del Teatre Principal de Palma formaran part de la programació nadalenca.

Quant a les produccions líriques i teatrals 2025-2026, també s'ha donat a conèixer la 40a Temporada d'Òpera del Teatre Principal, que celebra un gran aniversari. S'iniciarà amb Tosca, de Puccini, en una producció del Teatre Massimo de Palerm, el gran atractiu del qual serà veure a Simó Orfila com Scarpia. Aquesta producció també viatjarà al Teatre es Born de Ciutadella, on oferirà dues funcions.

El programa continuarà amb la recuperació de la sarsuela La cort de Faraó, amb posada en escena d'Emilio Sagi; el primer Wagner escenificat en Der fliegende Holländer (L'holandès errant); el tradicional Concert de Pasqua; La voixhumaine, de Poulenc; i Rigoletto, de Verdi.

D'altra banda, el Principal de Palma col·laborarà amb les principals institucions culturals i festivals de Mallorca, com la Mostra de Cinema de Muntanya, el Evolution Film Festival, Fira B!, l'Obra Cultural Balear o la revista Enderrock.