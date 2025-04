L’amenaça de l’autoritarisme, el Felanitx efervescent, l’horror del franquisme, les confessions de Miquel Serra, una reivindicació del centre mallorquinista i el millor de Pere Joan Martorell, apostes de Nova Editorial Moll per Sant Jordi

Una societat futura dominada per l’autoritarisme que ens amenaça, la prodigiosa efervescència que va viure Felanitx els anys vuitanta i noranta, les confessions del músic Miquel Serra, una reivindicació d’un centre polític arrelat a Mallorca, el millor de la poesia de Pere Joan Martorell i un exhaustiu recorregut pels horrors del franquisme, quan es compleix mig segle de la mort del dictador, constitueixen les principals apostes de Nova Editorial Moll de cara al pròxim Sant Jordi, dimecres que ve, dia 23. El segell creat el 1934 per Francesc de Borja Moll i continuador de l’obra d’Antoni Maria Alcover instal·larà parada, un any més, a la plaça de Cort de Palma, amb aquestes i d’altres novetats, llibres del seu fons, entre els quals joies com les Rondaies mallorquines o el Diccionari català-valencià-balear, i signatures a càrrec d’alguns dels seus autors.

La jove autora de sa Pobla Blanca Pavón és l’autora d’Íncube, una novel·la de ciència-ficció que descriu una societat futura, aparentment perfecta, però dominada per l’autoritarisme que als nostres dies ens torna a amenaçar. El mateix dimecres 23, a les 19.30, Pavón presentarà aquest llibre a la Biblioteca es Rafal de Sa Pobla, acompanyada per la periodista Àngels Hernández i Tomeu Canyelles, de Nova Editorial Moll. Molt més reals, per desgràcia, són el horrors de la dictadura de Franco que el periodista i professor Antoni Janer Torrens en relata a Memòria d’una amnèsia. La historia amagada del franquisme a les Balears, a partir de 75 reportatges que va publicar a Ara Balears, amb la fotografia esqueixada d’Aurora Picornell en portada i la frase «Contau el que va passar l’any 1936 perquè ho diran i no ho creuran», que apareix a la tomba de Climent Garau, el darrer batle republicà de Porreres, afusellat juntament amb sis dels seus regidors, que li ha servit d’esperó per a aquest volum, que revela personatges i episodis sobre els quals va caure el silenci propiciat per l’aparent prosperitat que va portar amb ell el ‘boom’ turístic. Les confessions en primera persona del músic Miquel Serra, amb una successió de records, vivències, reflexions i somnis, les trobaran els lectors a Consolacions, un llibre sorprenent i inclassificable que es complementa amb el disc del mateix títol, al qual podrà accedir gràcies a un codi QR al mateix volum. Per la seva banda, Maria Mesquida ens dona a conèixer a Efervescències. Arts, música, premsa i política a Felanitx (1977-2001) l’excepcional activitat creativa i política que es va viure en aquesta vila de Mallorca, que ella ha reconstruït gràcies als testimonis de les persones que hi estigueren implicades. Ara que ja és fosc constitueix una antologia de trenta anys de poesia que reuneix, en cent poemes, vuit d’ells inèdits, el millor de la producció poètica de Pere Joan Martorell, una de les veus centrals de la poesia contemporània a Mallorca. Per últim, Mallorca al centre, entre les memòries i la reflexió, constitueix una raonada reivindicació de Josep Melià Ques en favor d’un espai polític de centre ben arrelat en la identitat mallorquina. Autors de novetats de Nova Editorial Moll intervindran en les múltiples activitats programades per Sant Jordi. Així, dimecres de matí, a la parada de l’Institut d’Estudis Baleàrics a la plaça de Cort de Palma, tendrà lloc un taller d’il·lustració amb Robert Campillo, dibuixant de La Sibil·la i Monstres de ca nostra, i un contacontes d’Aina Zuazaga, autora de Viatge al món de n’Aina. La reina dels embulls, i d’horabaixa el pòdcast Perfil lector de Cati Moyà i Rata Corner amb Blanca Pavón, autora d’Ìncube.