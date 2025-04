Segona edició de la Diada de les Rondalles a Palma

El primer tinent de batle i regidor de Cultura de Palma, Javier Bonet, ha presentat aquest divendres al vestíbul de Cort la Diada de les Rondalles, una iniciativa que l’àrea municipal de Cultura va posar en marxa l’any passat i que va obtenir una gran afluència de participants.

A la convocatòria informativa també han assistit el director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet; Antoni Mir, en representació de la Institució Francesc de Borja Moll, i Biel Frontera, de l’Escola de Música i Danses de Mallorca.

Enguany, la Diada es divideix en dues jornades. La primera d’elles està prevista per aquest diumenge, 6 d’abril, a ses Voltes, on es donaran cita, a partir de les 11 del matí, més de 400 balladors.

A la jornada, que s’estendrà fins més enllà de les 19 hores, han confirmat la seva participació algunes de les principals agrupacions de ball popular de Mallorca, com ara Balladors des Raiguer, Escola de Música i Danses de Mallorca, Sarau Alcudienc, Es Revetlers i Música Nostra.

Igualment, totes les persones que vulguin prendre part activa en la multitudinària ballada ho podran fer de les 11 a les 14.30 hores, raó per la qual es recomana que acudeixin vestides de pagès.

Per un altre costat, el cap de setmana següent, concretament el dissabte 12 d’abril, novament a ses Voltes, es desenvoluparan les activitats més directament relacionades amb el patrimoni literari de les rondalles.

Entre les propostes incloses en el programa cal destacar ‘El Joc de les Rondalles Mallorquines’, a càrrec de Toni Caldentey i el seu equip; l’espectacle teatral ‘Rondalletes’, amb els components de Centimets Teatre; un taller de rondalles amb música dirigit per La Fada Despistada i titulat ‘Rapeja una rondalla’; el concert del Nou Romancer; un taller de manualitats per aprendre a crear punts de llibre, de la mà de Magalí Benítez; un trencaclosques gegant sobre la temàtica de ‘La flor romanial’; el ‘Joc de l’Iràs i no Tornaràs’, amb na Llúcia Serra, i el taller de dibuix i pintacares dirigit per Aina Llobera, titulat ‘Cream un monstre de rondalla’.

Durant tot el dia, a més, hi haurà instal·lades taules amb material per a dibuixar i colorejar, així com la paradeta habilitada per l’Editorial Moll i els anomenats ‘Jocs Lila’.

La Diada de les Rondalles s’inaugurarà oficialment a les 12 del migdia del dissabte 12 d’abril, a la plaça de Cort, d’on sortirà un cercaviles fins a ses Voltes amb la participació dels personatges de les rondalles i amb la gran novetat de l’estrena mundial dels capgrossos que representen a Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll.

A ses Voltes, les activitats s’estendran durant tot el dia i fins ben entrat el vespre, i clouran amb el concert ‘Nou romancer’, que començarà a les 20.30 i acabarà a les 21.45 hores.

Durant la seva intervenció, el regidor de Cultura ha destacat «la dimensió social, literària, històrica, i fins i tot espiritual, de les rondalles», i ha fet incís en què són històries «transmeses de generació en generació que descriuen la realitat, i també la màgia i la fantasia, d’aquella Mallorca rural, pagesa, que treballava al camp de sol a sol, en unes condicions molt diferents a les actuals però, també, en un context de relacions humanes i personals igualment divers».

Tot i la seva transmissió oral, les rondalles han sobreviscut al pas del temps i s’han fet presents a l’època moderna gràcies, principalment, a les recopilacions que, a finals del segle XIX, va realitzar l’escriptor, eclesiàstic i lingüista Antoni Maria Alcover, sota el pseudònim de Jordi des Racó.

Una altra font destacable per a la conservació i difusió de les rondalles fou l’Arxiduc Lluís Salvador, autor del llibre ‘Les rondalles de Mallorca’, sense oblidar la valuosa tasca realitzada per Francesc de Borja Moll, continuador de l’obra d’Alcover, amb qui va col·laborar intensament per a donar forma al monumental Diccionari Català-Valencià-Balear.

No obstant, Javier Bonet ha remarcat que Mallorca «no només està en deute amb aquestes personalitats il·lustres de la nostra cultura, sinó també amb totes les dones i els homes, que, al llarg de la història, han contribuït, dintre dels seus petits entorns familiars, a mantenir viu l’esperit, la lletra i el cor de les rondalles».