'Catacrack!', una jornada dedicada a l'estudi del còmic a la UIB

El Clúster de Còmic i Nous Mèdia de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears (UIB), a través de l’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA), organitzen la primera Jornada d’Estudi dels Còmics Catacrack!, que es farà el dimarts, 8 d’abril, a l’edifici Sa Riera.

La jornada té com a objectiu esdevenir un referent en els estudis sobre còmics en tots els àmbits, com ara l’entreteniment, l’educació, la divulgació científica, el periodisme i els estudis socials, entre d’altres.

Els còmics (o tebeos) constitueixen un llenguatge artístic particular en què la imatge s’acompanya molt sovint de la paraula, un fet que permet una narrativa seqüencial. Aquesta particularitat explica la gran popularitat dels còmics i els converteix en un dels mitjans artístics i de comunicació de més difusió a escala mundial.

Les Illes Balears són un del eixos més importants en la producció de còmics. Amb diversos premis nacionals, editorials, graus de formació, experts sobre còmic i una associació professional, s’han consolidat com un referent nacional i internacional.

Aquesta jornada s’adreça a professionals del sector —com autors, llibreters, editors o comissaris d’exposicions—, així com a docents i estudiants de les institucions educatives de les Illes Balears vinculades al món del còmic, i al públic en general interessat en el còmic com a mitjà de divulgació, educació o entreteniment.

Al llarg de diferents sessions es tractaran temes com ara l’estudi de la narració als còmics, el context històric en còmics com ara les aventures de Tintín, l’ús del còmic per a la divulgació científica, còmics socials a Grècia, la història del festival Còmic Nostrum o el projecte de Museu del Còmic de Balears.

Inauguració

La inauguració de la jornada es farà dimarts, 8 d’abril, a les 9 hores, a l’edifici Sa Riera (Palma). Hi intervindran la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, doctora Magdalena Brotons; el vicerector de Política Científica i Investigació, doctor Víctor Homar; el vicepresident del Clúster de Còmic i Nous Mèdia de Mallorca, Pere Joan Riera; el director de l’INAGEA, doctor José M. Escalona, i el doctor Miguel Ángel Miranda, investigador de l’INAGEA i membre del Clúster de Còmic i Nous Mèdia de Mallorca.