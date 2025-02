Poc governar i molt «promocionar» sortint a la foto. La presidenta del Govern, Marga Prohens, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han acudit aquest divendres a la desfilada del dissenyador mallorquí Pablo Erroz, dins del programa de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, com «una mostra de suport al producte local» en la fira de moda més important de l’Estat espanyol.

En un missatge publicat a les xarxes social, la presidenta del Govern ha qualificat d'«extraordinari» el talent de Pablo Erroz a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, «amb una proposta multidisciplinària que es fusiona a més amb altres disciplines com l'arquitectura i la decoració».

«Una mostra irrefutable», en opinió de Prohens, «del talent de les Balears, capaç d'innovar en la tradició, els teixits i les formes», així com «en la manera de connectar la moda amb les persones», ha afegit. «Model i inspiració. Gràcies, Pablo, per situar tan bé les Balears al capdavant de la moda espanyola», ha conclòs.

Prohens i Galmés ha presenciat la desfilada acompanyats de la consellera insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, i del director insular de Promoció Econòmica i Producte de Mallorca, Álvaro Roca, entre altres autoritats de l'illa.

En una nota de premsa, el Consell de Mallorca ha informat que el dissenyador mallorquí ha rebut l'ajuda institucional de la institució insular a través d'una línia de subvencions de Promoció Econòmica, en la qual «es fa una obertura a projectes que es desenvolupen fora de l'illa, amb la finalitat de promocionar el producte local, l'artesania i reconèixer el talent mallorquí».

Segons el Galmés, es tracta «d'incentivar activitats econòmiques que diversifiquen l'oferta local i que, al mateix temps, potencien sectors productius tan importants per a l'illa com el petit comerç i fomenten el consum local». Per part seva, la consellera insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, ha destacat «la importància de fer costat al sector de la moda que, com en el cas de Pablo Erroz, recupera tècniques artesanals, utilitza els nostres teixits i, en definitiva, representa a Mallorca i els seus valors culturals i tradicionals».

Després de la desfilada, el president del Consell ha tingut una trobada amb el dissenyador, en el qual Llorenç Galmés li ha transmès a Pablo Erroz «l'aposta de la institució insular per donar suport a les marques de moda mallorquina», i li ha agraït la seva contribució al foment del producte local en la fira de moda més important de l’Estat.