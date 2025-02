Detingut un menor a Palma per crear imatges de nus artificials de companyes de col·legi utilitzant intel·ligència artificial

Agents de la Policia espanyola han detingut a Palma un menor d'edat per la seva presumpta implicació en la creació d'imatges de nus artificials d'altres companyes de col·legi de la seva mateixa edat, usant una aplicació d'intel·ligència artificial (IA) que permet, a partir d'una fotografia normal d'altres persones amb roba, generar un nu artificial amb un alt grau de realitat.

Així, la Policia espanyola ha informat que les recerques es van iniciar després de la denúncia de diverses afectades, les qui asseveraven haver tingut coneixement de la difusió de fotografies en les quals apareixien nues. Fotografies que reconeixien que estaven en les seves xarxes socials, però en les quals elles sortien completament vestides.

Realitzades les gestions de recerca per la Brigada Provincial de Policia Judicial, en concret, el Grup de Delictes Tecnològics (Ciberdelinqüència) i Delinqüència Econòmica de la Policia espanyola a Palma, es van adonar que almenys un jove, company del col·legi de les menors, hauria extret les imatges de les seves xarxes socials públiques i les hauria utilitzat per a generar per mitjà d'una aplicació d'IA nus artificials.

Quan els familiars de les afectades van veure les fotografies, aquests van assegurar que, a primera vista, els nus de les seves filles semblaven completament reals i que van haver de fixar-se molt per a adonar-se que era algun tipus d'argúcia o muntatge, del que destaca l'alt grau de realisme de la majoria de les imatges, en total de cinc víctimes menors d'edat.

Atès que es tractava de menors i que les fotografies eren d'índole sexual, els investigadors van orientar el fet cap a una mena de producció de pornografia infantil. Per tal motiu, i una vegada constatada la implicació directa del menor en la creació dels arxius, es va procedir a la detenció d'aquest com a presumpte autor, acusat d'un delicte relatiu la corrupció de menors. Els fets han estat posats en coneixement de la Fiscalia de Menors de les Balears.

La Policia espanyola ha recordat finalment que, d'acord amb el Codi Penal, tot material que representi de manera visual a una persona que sembli ser un menor participant en una conducta sexualment explícita, real o simulada, així com qualsevol representació dels òrgans sexuals d'una persona que sembli ser un menor -siguin igualment imatges realistes-, amb finalitats principalment sexuals, es considera pornografia infantil, la qual cosa integra un delicte degudament contemplat que depenent de la participació en la seva creació, descàrrega, possessió o distribució té una pena distinta.