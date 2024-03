Nomenen un gonellista, condemnat per l'Audiència per actes violents, com a membre del Consell Assessor d'IB3

El ple del Parlament d'aquest dimarts ha aprovat l'elecció de l'activista antimallorquí violent, Juan Font Roselló i Sara Riudavets Triay com a membres del Consell Assessor de Continguts i Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de Balears a proposta de PP, VOX i PSIB.

La votació, que ha estat secreta i mitjançant urna, ha obtingut la majoria de tres cinquenes parts dels membres de la Cambra amb 54 vots a favor i cinc en blanc. Els noms seran publicats en el BOIB i els membres juraran els seus càrrecs davant la taula del Parlament.

Juan Font Rosselló va passar de ser un activista favorable a ETA a activista espanyolista, diputat pel Partit Popular, després militant del partit Ciudadanos i, a continuació activista de la Fundació secessionista Jaume III.

El 7 d'octubre de 2017, Font Rosselló va coordinar un atac de diversos participants a una manifestació espanyolista a una parada de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM). Juan Font Rosselló va liderar l'atac i ell personalment va rompre part del material de la paradeta i s'encarà amb l'expresident del Govern, Cristòfol Soler, a qui insultà.

El febrer de 2020, la Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Illes Balears va condemnar Font Rosselló, per la comissió d'un delicte de coaccions, a la pena d'un any de presó, amb l'accessòria d'inhabilitació especial per a l'exercici del dret al sufragi passiu durant el temps de la condemna i a l'abonament de la meitat de les costes del procediment, incloses les causades a l'acusació particular.

També varen condemnar-lo «a abonar a l'Assemblea Sobiranista de Mallorca la quantitat de 233 €», en concepte de responsabilitat.

El novembre de 2020, El TSJB el va absoldre per una qüestió de forma, però sense negar els fets.