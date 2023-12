Detinguts onze líders d'un grup paramilitar d'ideologia neonazi

La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització paramilitar d'ideologia neonazi amb la detenció d'11 dels seus líders, i la recerca d'altres 11 membres a les províncies d'Almeria, Alacant, Bizkaia, Castelló, Jaén, La Rioja, Madrid, Màlaga, Navarra, Pontevedra, Segòvia, Sevilla, Terol, Toledo, València i Saragossa.

Se'ls considera autors dels delictes d'associació il·lícita, injúries a les institucions de l'Estat, atemptat, tinença il·lícita d'armes i foment, promoció i incitació a l'odi, la discriminació i la violència cap a diversos col·lectius.

En els vuit registres que han tingut lloc a Màlaga i Roquetas de Mar (Almeria), la Guàrdia Civil ha confiscat deu armes de foc, més de 9.000 cartutxos, precursors d'explosius, 34 ampolles d'àcid sulfúric, i nombroses armes prohibides entre punys americans, kubotanes, navalles automàtiques, i esprais de defensa, entre altres. Els agents també han trobat nombrosos efectes propagandístics d'ideologia neonazi.

Segons ha informat la Guàrdia Civil, les recerques es van iniciar el novembre de 2021, quan la Guàrdia Civil detecta com un dels líders difonia nombrosos vídeos en línia «en els quals es denigrava greument i difonia l'odi cap a diferents col·lectius, especialment cap als migrants, les dones o el col·lectiu LGTBI».

El seu administrador comptava amb un elevat nivell d'ascendència dins d'aquests grups virtuals (amb 2.800 seguidors), arribant a manifestar als seus seguidors la necessitat de crear un «exèrcit» per a «acabar amb el règim establert» i implantar el seu ideari, encoratjant-los a acollir-se al mateix i convidant-los a armar-se.

En aquest punt, diversos dels seguidors van crear una autodenominada «orde militar» de «marcat caràcter supremacista», els líders del qual s'autodefinien com a «capità general» i «comandant», comptant amb «capitans territorials» a nivell provincial. Els seus membres es trobaven repartits en grups per diferents punts de la geografia de l'Estat espanyol, duent a terme reunions periòdiques tant físiques com virtuals. L'associació tenia una «caserna general» a la província de Màlaga.

Els líders detinguts van donar les directrius per a «armar-se», arribant diversos membres a obtenir llicències d'armes i adquirir rifles, escopetes i pistoles, al mateix temps que uns altres van adquirir armes detonadores de fàcil transformació per a fer-les capaces de fer foc, complementat amb armes blanques i prohibides de diversa índole.

Aquesta operació, liderada per la Fiscalia Delegada d'Odi de la Província de Màlaga i del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Fuengirola, ha estat duta a terme per agents especialitzats d'Informació de la Comandància de Màlaga i de la zona del País Basc.