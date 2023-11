Les principals associacions de la Guàrdia Civil fan un front comú contra el pacte del PSOE i Junts

Les cinc principals associacions de la Guàrdia Civil han criticat aquest dissabte l'acord d'investidura pactat entre PSOE i Junts perquè consideren que «ataca» la «independència judicial», mentre que han denunciat que el pacte d'investidura suposa la seva «expulsió» del País Basc i Catalunya.

En un comunicat conjunt, les associacions representatives de la Guàrdia Civil, entre les quals s'hi troba JUCIL (la majoritària), han mostrat el seu rebuig a una llei d'amnistia perquè creuen que es tracta «d'un atac» a la «independència judicial», infringint així la separació de poders, «el pilar bàsic d'un Estat de Dret».

En un «absolut respecte i defensa de la Constitució», al costat de la seva «indestructible lleialtat al Rei» i la seva defensa de «l'Estat de Dret», han censurat el punt de l'acord que estableix la creació de comissions d'investigació en el Congrés sobre les actuacions judicials i de les Forces i Cossos de Seguretat espanyols durant el procés català.

En aquest sentit, els guàrdies civils han explicat que se senten «utilitzats com a moneda de canvi» en les negociacions per a formar Govern, la qual cosa tindrà «greus conseqüències permanents» per a la «seguretat dels ciutadans».

«La Guàrdia Civil ja perdia influència i ara es pretén que perdi competències i s'expulsi als guàrdies civils i les seves famílies del País Basc i Catalunya, qüestió que des de les associacions representatives de la Guàrdia Civil no estem disposats a tolerar», esgrimeix el text difós per les associacions.

Aquest comunicat conjunt de les cinc associacions de la Guàrdia Civil té lloc un dia després que el director general de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos, ordenés obrir una recerca per a identificar als responsables de l'Associació Pro-Guàrdia Civil (APROGC) després d'emetre un comunicat contra l'amnistia al·ludint en el mateix al seu jurament com a militars per a «vessar sang en defensa d'Espanya i la Constitució».