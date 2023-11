Ataquen la seu del PSOE a Sóller: «Traidores»

La seu del PSOE de Sóller ha estat vandalitzada amb pintades a la façana amb la paraula 'Traidores'. «Mai ens pensàvem que a Sóller una cosa així pogués passar, encara que per precaució i seguint les instruccions del partit aquests dies la nostra seu havia estat tancada. Ni una passa enrere, companys i companyes».

Per la seva banda, el PSIB-PSOE ha remarcat: «Els ultres han atacat la nostra seu a Sóller. La violència és real i no hi té cabuda en democràcia. Tot el nostre suport als companys i companyes de PSOE Sóller. Contra l’odi i els més radicals, ni una passa enrere».

Cal assenyalar que altres seus socialistes han despertat aquest divendres amb la mateixa pintada de «traidores» després de conèixer l'acord per a la investidura entre el PSOE i Junts.