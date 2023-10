Ciutadans per Palestina exigeix la «dimissió immediata» del secretari general de premsa del Govern per «qualificar els palestins de rates»

Ciutadans per Palestina ha denunciat aquest dissabte que Pedro Aguiló Mora, secretari general de premsa del Govern, «ha qualificat els palestins de rates» en una piulada a la xarxa social X de dilluns passat.

Segons l'entitat propalestina aquest missatge es produeix «just durant aquests moments tan crítics, davant els atacs terroristes israelites que estan assassinant milers d'infants i palestins».

L'entitat ha volgut recordar que, segons els bolletins oficials, «aquest personatge feixista i malànima acumula 2 càrrecs amb retribucions que, tot i no publicades amb zero transparència per part del Govern, podrien ascendir fàcilment als 50.000 euros a l'any cada una».

Ciutadans per Palestina l'ha volgut «assenyalar públicament com a còmplice del genocidi criminal sionista» i ha exigit la seva «dimissió immediata». «Visca Palestina lliure!», ha sentenciat l'entitat.