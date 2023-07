La Fiscalia espanyola demana a Llarena que emeti euroordre contra Puigdemont i Comín

La Fiscalia mou fitxa després d'unes eleccions espanyoles en què l'independentisme té la clau de la governabilitat de l'Estat espanyol. Així, ha demanat al jutge Pablo Llarena que emeti una euroordre contra els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín i els posi en crida i cerca.

One day you are decisive in order to form a Spanish government, the next day Spain orders your arrest. https://t.co/7e33rCzd6S