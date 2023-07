La Universitat de Girona condemna la infiltració de la policia, matriculada amb documentació falsa

L'Equip de Deganat de la Facultat d'Educació i Psicologia i el Consell del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona ha elaborat un manifest per a donar suport a les mobilitzacions i als afectats per la infiltració de l'agent de la Policia espanyola, la mallorquina Maria Isern Torres.

El manifest

«En primer lloc, volem expressar la nostra indignació per l'ús que l'Estat, a través d'aquesta operació, ha fet de la Universitat de Girona, una institució oberta al diàleg i un espai segur, o que pensàvem segur, per a la llibertat d'expressió. El Grau en Educació Social va ser una de les vies per a la infiltració de l'agent policial, matriculada amb documentació falsa proporcionada pel propi Estat. Va compartir classes i espais de reflexió amb companyes i companys que van confiar en ella, alguns dels quals no només la veien com a companya, sinó també com a amiga. L'agent també va ser acompanyada acadèmicament pel professorat, que va dedicar-hi temps i esforços al seu aprenentatge, que ara hem sabut que és un engany i una estafa de l'Estat contra els moviments socials i defensors dels drets fonamentals per a totes les persones de casa nostra.

En segon lloc, volem expressar la solidaritat i l'escalf cap a l'estudiant de Pedagogia de la nostra Facultat, per tot el mal que li han ocasionat, pero també a la seva família, i en especial a la seva germana, graduada també de la nostra Facultat, i a totes les entitats i les persones que n'han vist vulnerats els drets fonamentals.

Finalment, volem expressar el nostre suport a les accions legals que es puguin emprendre contra els responsables d'aquesta operació d'espionatge d'Estat que tants drets fonamentals ha vulnerat».