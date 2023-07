El Govern de Prohens exclou la política lingüística i la normalització del català de tota la seva estructura

En el Decret 8/2023, de 10 de juliol, s'hi ha determinat la composició del Govern i la nova estructura de l'Administració de les Illes Balears.

En aquest decret, publicat al BOIB aquest dilluns, s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries. Personalitats i entitats que treballen per promoure la llengua i la cultura pròpies, com és el cas de l'Obra Cultural Balear, han denunciat que el nou Govern estigui excloent la política lingüística de la seva estructura, ja que no es contempla de cap manera al llarg de les 14 pàgines de l'acord.

Des de l'OCB han denunciat que «aquesta exclusió és el peatge de Marga Prohens a l'extrema dreta, la part amagada dels acords surt a la llum».

Lluís Apesteguia, diputat de Més per Mallorca, ha lamentat que amb el nou Govern no només desaparegui la Direcció General de Política Lingüística, «sinó també les seves funcions, fins i tot les més elementals». Apesteguia ha subratllat que «ni en Bauzá va anar tan lluny», i ha adjuntat a Twitter una còpia del decret de José Ramón Bauzá, publicat al BOIB el 20-06-2011.



Amb tot, ha demanat a Prohens que rectifiqui si no vol ser «la presidenta del primer Govern que no assumeixi les funcions de normalitzar i promoure el català».

De la mateixa manera, des de la Plataforma per la Llengua ho han titllat d'«atac frontal als articles 4.3 i 35 de l'Estatut», i han assegurat que ho duran als tribunals.

El @goib exclou la política lingüística de la seva estructura. Mai un executiu autonòmic havia anat tan enfora.

Cal recordar que el foment de la llengua catalana és un mandat estatutari que obliga tots els poders públics (art. 4.3) i especialment el @goib.https://t.co/b1NQkrwzEl — Obra Cultural Balear (@ocbcat) July 10, 2023

A l'esquerra, decret de José Ramón Bauzá (BOIB 91, 20-06-2011); a la dreta, decret de Marga Prohens (BOIB 94, 10-07-2023). pic.twitter.com/Ml7gMYNqMt — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) July 10, 2023