La Junta Electoral es declara «incompetent» per a decidir si es pot emetre un anunci de Falange amb el 'Cara al sol'

La Junta Electoral Central (JEC) ha respost a la consulta de la Corporació RTVE sobre l'anunci de la Falange Española de las JONS que inclou el 'Cara al sol' aclarint que l'òrgan no té competències per a suspendre un anunci de propaganda electoral per «suposat contingut delictiu» ni per a l'emissió d'informes per a un mitjà de comunicació sobre una «hipotètica infracció» d'una normativa que no sigui la que integra la legislació electoral.

Així ha contestat aquest dissabte a la consulta urgent que va enviar RTVE qüestionant si la difusió de l'espot, una falca radiofònica que compta amb l'himne utilitzat pel Franquisme, era compatible amb la Llei de Memòria Democràtica.

La JEC ha explicat que «manca de competència per a acordar la suspensió d'un vídeo de propaganda electoral per suposat contingut delictiu, en la mesura en què, conforme al que es disposa en la Constitució espanyola, solament en virtut de resolució judicial podrà acordar-se el segrest de publicacions, enregistraments i altres mitjans d'informació».

Tot això, ha incidit, «sense perjudici que el mitjà de comunicació, si entén que aquest vídeo pot tenir un contingut delictiu, el pugui posar en coneixement del Ministeri Fiscal».

Així mateix, ha subratllat que «resulta aliena a les competències» de la JEC «l'emissió d'informes per a un mitjà de comunicació sobre la hipotètica infracció d'una normativa diferent de la que integra la legislació electoral».

Falange, que presenta llistes al Congrés en onze províncies a les eleccions espanyoles del pròxim 23J, va enviar els seus anuncis electorals a RTVE per a la seva emissió en les franges d'espais gratuïts de propaganda electoral per a partits extraparlamentaris, però ha quedat suspès, ja que RTVE ha manifestat dubtes que respecti la nova Llei de Memòria Democràtica.

En la consulta que va enviar a la JEC, la Corporació ha recordat que l'article 62.1 de la Llei de Memòria Democràtica considera infracció greu les campanyes de publicitat que «incitin a l'exaltació personal o col·lectiva de la revolta militar, de la Guerra Civil o de la Dictadura, dels seus dirigents o de les organitzacions que van sustentar al règim dictatorial quan comporti descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes».

Per part seva, Falange ha al·legat que és un partit legal inscrit en el registre del Ministeri de l'Interior i que el 'Cara al sol' és el seu himne des de 1935, abans fins i tot de l'inici de la Guerra Civil. El seu fundador, José Antonio Primo de Rivera, va ser afusellat a l'inici de la guerra i les seves restes van ser exhumades recentment del Valle de Cuelgamuros.