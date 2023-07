Condemnen a tres anys de presó tres joves independentistes que van participar en un acte de commemoració de l'1-O

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a tres anys de presó tres joves de la localitat catalana de Granollers que van participar en una manifestació pel tercer aniversari de l'1-O.

Segons ha publicat el diari VilaWeb, la sentència considera provat que van tirar pedres a una furgoneta dels Mossos d'Esquadra. A un dels joves li han imposat mig any més de presó per haver envestit un agent, que haurà d'indemnitzar amb 76.647 euros per un delicte de lesions.

En la sentència, a la qual ha tingut accés EFE, la secció setena de l'Audiència de Barcelona absol els tres joves del delicte de desordres públics, perquè no s'ha pogut acreditar que fessin barricades i cremessin contenidors, però els condemna a tres anys de presó per un delicte d'atemptat contra l'autoritat, per haver llançat pedres a una furgoneta policíaca amb agents a dins.

A més, un dels condemnats haurà de complir sis mesos més de presó i pagar una multa de 1.080 euros i una indemnització de 76.647 un mosso –representat per l'advocat José Antonio Bitos, del sindicat policíac USPAC–, a qui va envestir, quan suposadament intentava d'evitar la detenció. L'agent va caure a terra, es va trencar el peroné, es va lesionar el turmell i el van haver d'operar.

Les peticions de penes, tenint en compte els delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions, eren de cinc anys de presó per a dos dels joves i de vuit per a l'altre.

Els fets van passar el primer d'octubre de 2020, quan l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural van convocar una manifestació amb motiu del tercer aniversari del referèndum d'independència del 2017. La marxa va sortir de la plaça de Sant Jaume de Barcelona i va arribar fins a la plaça Catalunya.

Segons la sentència, que ara pot ser objecte de recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), els tres acusats va actuar de manera conjunta i, a la cruïlla dels carrers de Pelai i de Balmes, van llançar pedres contra una furgoneta d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra, amb agents a dins.