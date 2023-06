Les xarxes socials s'umplen de consternació i de rebuig a la transfòbia pel suïcidi d'una jove a Lloseta

Aquest dilluns de matí l'associació LGTBI+ Ben Amics ha expressat el seu condol pel suïcidi de la jove de 15 anys que el passat dijous, 22 de juny, es va llevar la vida a Lloseta.

La tràgica notícia ha generat al llarg de la jornada una gran quantitat de reaccions a les xarxes socials, mostrant consternació i rebuig cap a la transfòbia. Han estat moltes les personalitats polítiques i membres de la societat civil que han utilitzat Twitter per piular les seves condolences i mostrar el seu rebuig absolut a la discriminació cap als membres del col·lectiu LGTBI+.

Molts han aprofitat per fer èmfasi en el fet que és responsabilitat del conjunt de la societat aturar les conductes i els discursos d'odi que es promouen des de l'extrema dreta, i han posat de manifest la necessitat de sensibilitzar i educar en la diversitat i inculcar valors de respecte i igualtat per no haver de patir més casos com aquest.

Rosa Cursach:

Com a societat som responsables de la vida de totes. Som responsables del benestar i la felicitat de les joves trans ⚧️

Condemnem els discursos d'odi.

Construïm comunitat per a totes 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ https://t.co/3PHhz8gw9o — Rosa Cursach Salas♀️ (@rosacursach) June 26, 2023

Francina Armengol:

Trenca el cor.



Quan coses així passen, fallam tots i totes com a societat.



Conscienciem i acompanyem, amb empatia. Hem d’evitar que torni a passar.



El meu sentit condol. https://t.co/GkqMnMnHCE — Francina Armengol (@F_Armengol) June 26, 2023

Elisabeth Ripoll Gil:

M'afegesc a les mostres de condol. Hem de continuar lluitant perquè ningú pateixi per ser qui és i acabar amb els discursos d'odi que atempten contra els drets humans. És responsabilitat de tothom.



Ni una passa enrere en la defensa d'una vida digna. https://t.co/xfY0jcuI06 — Elisabeth Ripoll Gil (@elisabeth_rg) June 26, 2023

Neus Tur:

Ahir #VidesTransTV3 recordava el suïcidi de n'Alan, avui sabem del suïcidi d'una al·lota trans de només 15 anys a Lloseta



Unes morts de les que en són responsables qui atien l'odi. Unes morts de les que en som responsables com a societat#LaTransfobiaMata https://t.co/9VmmOI7Ayi — Neus Tur (@NeusTB_) June 26, 2023

Vicenç Vidal Matas :



Molt trist amb aquesta notícia. El meu sentit condol a la família i amistats



Abordar les violències contra el col·lectiu trans i posar totes les eines per garantir una vida digna ha de ser una prioritat per tots els que defensam els drets humans https://t.co/vuMCyI6tb8 — Vicenç Vidal Matas (@vidalmatas14) June 26, 2023

Jaume Alzamora:

Cap espai per l'odi i els seus discursos; la transfòbia mata. https://t.co/TWvcocBVCN — Jaume Alzamora Riera (@JAUMEALZAMORA) June 26, 2023

Catalina Cladera:

Per això és vital seguir lluitant.



Seguir condemnant i denunciant els missatges d'odi.

Seguir al costat de les víctimes d'aquests discursos.



Una tragèdia que no ens podem permetre com a societat.



Tot el meu suport a la família. https://t.co/neGaba5t6l — Catalina Cladera (@CatalinaClader1) June 26, 2023