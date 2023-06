L'exfiscal Subirán assegura que «pràcticament totes les persones que van declarar tenien por total i absoluta d'anar en contra de Cursach»

Miguel Ángel Subirán, fiscal del cas Cursach, ha negat haver proferit amenaces o pressions a testimonis durant el judici i ha assegurat que «pràcticament totes les persones que anaven a declarar ho feien amb por total i absoluta d'anar en contra del senyor Cursach».

Durant la sessió d'aquest dilluns del judici contra els investigadors del cas Cursach, Subirán ha respost amb aquestes afirmacions a les preguntes formulades pel seu advocat Javier Barinaga.

En concret, Subirán ha especificat que un detingut no volia declarar i ell li va advertir que, en ser testimoni, no es podia acollir al dret a no declarar. «El que vaig veure és que, per por, no volia declarar, estava acollonat», ha afirmat l'exfiscal.

Ha reiterat que «l'única cosa que va fer va ser advertir-li que podia incórrer en un delicte d'obstrucció a la justícia i que no tenia dret a un advocat», i ha negat que l'hagués amenaçat de passar la nit al calabós.

«Vaig percebre en aquest senyor, com en tots, molta por. En aquesta mateixa situació es trobaven pràcticament totes les persones que venien a declarar: por total i absoluta a declarar en contra del senyor Cursach», ha conclòs Subirán.