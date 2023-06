Llarena dicta una ordre de detenció contra Clara Ponsatí dins l’Estat espanyol

El magistrat Pablo Llarena ha dictat una ordre de detenció estatal contra l'exconsellera de la Generalitat i eurodiputada, Clara Ponsatí, perquè considera que «no ha justificat amb una causa legítima» que no comparegués davant el Tribunal Suprem (TS ) el 24 d'abril passat perquè se li comuniqués el seu processament per un delicte de desobediència per l'1-O.

Si finalment Ponsatí és detenguda per a forçar-la a comparèixer es posarà de manifest la intenció de Llarena de voler-la processar malgrat que té immunitat com a eurodiputada.