Una companyia aèria alemanya té prevists uns 400 vols setmanals a Mallorca aquest estiu

La companyia aèria alemanya Eurowings ha explicat que està ampliant les contractacions i ha assolit un nou rècord de plantilla per fer front a la temporada d'estiu 2023.

Des de l'aerolínia han assegurat estar preparats pel 'Mallorca Boom', sent l'illa el destí estival més popular per als alemanys. «Amb una base d'Eurowings en creixement a Palma i utilitzant l'avió més gran d'Airbus, amb més de 230 seients, farem fins a 400 vols setmanals entre Mallorca i Alemanya».

El president del GOB Mallorca, Amadeu Corbera, s'ha fet ressò de la notícia assegurant que aquesta xifra és «un desbarat».

Massificació turística

El 27 de setembre de 2022, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme i els darrers dies de temporada turística, es van reunir a Palma gairebé 3.000 persones per protestar davant del Consolat de Mar, seu del Govern, contra la massificació turística.



La xarxa SET, conformada per entitats de ciutats com Venezia, València, Sevilla, Palma, Pamplona, Lisboa, Malta, Màlaga, Madrid, Girona, Donostia, Còrdova, Canàries, Camp de Tarragona, Barcelona i Marsella, va néixer durant la primavera de 2018 i s'ha anat ampliant, amb l'objectiu de sumar forces i crear una veu crítica amb els processos de turistització.