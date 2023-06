Les denúncies per violència masclista augmenten un 17% el primer trimestre a les Balears

Les denúncies per violència masclista a les Balears han experimentat el primer trimestre del 2023 un increment del 17% en relació amb el mateix període de l'any passat.

En concret, segons ha informat en una nota de premsa el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), en el període analitzat es varen registrar 1.576 dones víctimes, un 16,9% més que fa un any, i les denúncies varen augmentar a 1.688.

L'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere ha fet públiques aquest dimecres les dades trimestrals, que mostren també un augment interanual, del 28,6%, de les ordres de protecció acordades pels jutjats de violència sobre la dona i pels jutjats en funcions de guàrdia de les Balears.

Per la seva banda, la taxa de víctimes de violència masclista per cada 10.000 dones va ser de 18,4 a tot l'Estat, 1,7 punts més alta que el primer trimestre del 2022.

Per sobre de la mitjana estatal es varen situar Múrcia, amb una ràtio de 26,4; Illes Balears, amb 26; País Valencià, amb 25,6; Canàries, amb 22,8; Navarra, amb 21,1; Andalusia, amb 21; Cantàbria, amb 19,2 i Madrid, amb 18,4. Les taxes per baix de la mitjana estatal es varen comptabilitzar a Galícia, amb 12,4; País Basc, amb 13,1; Castella i Lleó, amb 13,3; Catalunya, amb 13,8; La Rioja, amb 14,2; Castella-la Manxa, amb 14,3; Astúries, amb 11; Aragó, amb 16,4 i Extremadura, amb 17,4.

A les Balears, 1.188 de les denúncies varen ser presentades per la pròpia víctima bé al jutjat o bé a comissaria. La xifra novament continua sent molt superior a la de les denúncies presentades per l'entorn de la víctima que a les Illes varen ser 71 en total.

Alhora, el percentatge de dones víctimes que es varen acollir a la dispensa de l'obligació legal de declarar va augmentar significativament a les Balears respecte a l'any anterior.

El trimestre analitzat varen renunciar a declarar contra el seu agressor 349 dones víctimes, un 67,8% més que l'any anterior.

Entre el gener i el març d'aquest any es varen sol·licitar als òrgans judicials de les Balears un total de 341 ordres de protecció, un 22,2% més que fa un any. Les ordres de protecció adoptades varen sumar en total 279, un 28,6% més que fa un any.