Mor l'exbatlessa d'Eivissa i diputada del PP Virginia Marí

L'exbatlessa d'Eivissa i diputada al Parlament Virginia Marí ha mort aquest dimarts després d'una llarga malaltia.

Marí va assumir la batlia l'agost del 2014, sent la tercera batlessa de la legislatura després de les dimissions de Marienna Sánchez-Jáuregui i Pilar Marí.

A les eleccions municipals del 2015, Marí va encapçalar la llista del Partit Popular, sent la més votada amb un 31,26% dels vots, encara que una coalició de forces progressistes li va prendre el govern municipal.

Marí, que va néixer a la República Democràtica del Congo el 1962, era inspectora de Pesca al Consell d'Eivissa i en la darrera legislatura va exercir com a diputada del PP al Parlament.

El president del PP d'Eivissa, José Vicente Marí Bosó, ha assegurat que al partit tots estan «molt afligits i impactats per la notícia de la seva marxa» i ha ressaltat que ella va ser «una inspiració en moltes coses», sent una «dona lliure, valenta i una gran líder que sempre es va comportar amb rectitud en la seva activitat personal i pública».

⚫️ Ens deixa na Virginia Marí. Una gran companya de @ppeivissa, lluitadora com ninguna i sempre disposta a ajudar i defensar sa seua terra



Seguirà sent una inspiració per a tots naltros



El nostre condol a tota sa seua família i amics



Et trobarem molt a faltar pic.twitter.com/iZ2AGjow8g