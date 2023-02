Ataquen amb líquid corrosiu els assistents a un homenatge a Guillem Agulló a una barriada de València

Aquest dissabte, al local 'Terra' de Benimaclet, s'hi celebrava, com cada any, un homenatge al jove antifeixista assassinat pels feixistes, Guillem Agulló. Centenars de veïns participaven de l'acte antifeixista, quan varen ser atacats amb el llançament indiscriminat de líquid corrosiu.

L'atac es va perpetrar des d'un balcó i hi ha desenes de persones afectades. Les víctimes denuncien haver patit una agressió política després de ser arruixades des d’un balcó amb una substància corrosiva que els va provocar cremades.

Avui al local "Terra" de Benimaclet celebràvem com cada any un homenatge a Guillem Agulló, on ens vam reunir els veïns per festejar i reivindicar la lluita antifeixista. A les 19.00 (aproximadament) hem estat AGREDITS.



