La Policia espanyola discrimina un usuari de tren: «Et cagaràs perquè estem a Espanya»

Un usuari dels trens de Catalunya va ser víctima aquest divendres d'una discriminació lingüística per part de la Policia espanyola a l'estació de Figueres. «M'acaben d'agafar les dades per parlar en català a la policia i diuen que m'arribarà una multa de 600 euros», ha explicat a Twitter. Segons ell, els agents van intentar d'obligar-lo a parlar en castellà mentre li deien: «Estem a Espanya».

Tal com ha explicat el diari VilaWeb aquest dissabte, després de denunciar que el van registrar sense motiu, fet que el va fer sentir com un ciutadà de segona, l'usuari reprodueix part de diàleg amb els policies. En aquest sentit, assegura que li van dir que no l'entenien en català i que havia de parlar en castellà perquè ho mana la constitució. «Et cagaràs perquè estem a Espanya i m'has de parlar en espanyol», va dir un agent.

Posteriorment, li van ensenyar la bandera espanyola i li van preguntar què posa al seu DNI. Arran dels fets, l'usuari ha demanat a ERC, Junts, la CUP i els Comuns que intervinguin per evitar més casos de discriminació lingüística.

Som ciutadans de segona, completament desamparats. Ningú ha gravat l'escena malgrat ho he demanat. M'han registrat de dalt a baix i m'han remenat les coses. Espero que algú faci alguna cosa, @govern. Aquesta gentussa no es coneix ni la — Torronet (@torronet1) February 17, 2023