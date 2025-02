Mallorca per Palestina exigeix a Pedro Sánchez que aturi la compravenda d’armes amb Israel

Mallorca per Palestina expressa la seva profunda preocupació i denuncia la greu situació humanitària que pateix la població de Gaza, després de més d’un any d’agressió genocida per part de l’exèrcit d’ocupació sionista, que fins i tot en una situació d’un acord d’alto el foc continua assassinant la població palestina, ara també a Cisjordània.

"A les amenaces de nous atacs massius en un trencament de l’alto el foc, se sumen les declaracions delirants per part del nou president dels Estats Units, Donald Trump, de neteja ètnica i deportació massiva de la població de Gaza, per ocupar-la i robar els seus recursos", denuncia l'associació.

Aquest cúmul d’agressions de l’ens genocida d’Israel ha suposat una destrucció generalitzada i una crisi humanitària de proporcions catastròfiques, que requereix una resposta urgent i contundent per part de la comunitat internacional.

Destrucció generalitzada i pèrdua de vides:

L’agressió de l’exèrcit d’ocupació israelià ha causat una destrucció severa a Gaza, afectant llars, hospitals, escoles, refugis, llocs religiosos i comerços. Segons xifres de les Nacions Unides, basades en dades del Ministeri de Salut de Gaza, gairebé 46.000 palestins i palestines han estat assassinats, quasi la meitat nins i nines, i més de 109.000 han resultat ferits i mutilats. Desplaçament massiu i condicions inhumanes:

Prop del 90% de la població de Gaza, aproximadament 1,9 milions de persones, es troba desplaçada internament. Moltes d'aquestes persones han hagut de fugir de les seves llars en múltiples ocasions, enfrontant condicions extremes com nits gelades en refugis improvisats, manca d'aliments, escassetat de combustible i una crisi sanitària crítica. Al nord de Gaza, milers de persones han estat pràcticament aïllades durant més de tres mesos, sense accés a aliments, ajuda humanitària ni serveis bàsics. Impacte en la infància:

En mig d’un infanticidi massiu (i sembla que planificat) per part del govern d’extrema dreta d’Israel, s’estima que almenys 17.000 nines i nens a Gaza estan separats dels seus pares o no es troben acompanyats, cosa que els exposa a riscos addicionals enmig d'un entorn ja de per si devastador. La infància a Gaza està creixent en un context de violència, trauma i privacions extremes, cosa que tendrà conseqüències a llarg termini en el seu desenvolupament i benestar, i marcarà sens dubte el seu futur. Falta d'accés a ajuda humanitària:

Malgrat els esforços d'organitzacions humanitàries, l'accés a Gaza per lliurar ajuda vital com aliments, aigua, medicines i combustible continua sent insuficient i està subjecte a restriccions i bloqueig par part de l’exèrcit sionista, incomplint d’aquesta manera les condicions de l’alto el foc. La comunitat humanitària no compta amb les garanties necessàries per operar de manera segura i sense obstacles, cosa que impedeix una resposta adequada a les necessitats urgents de la població. Exigència del compliment dels acords d'alto el foc:

Des de Mallorca per Palestina exigeixen el compliment immediat dels acords d'alto el foc per part d'Israel, en el marc d'aquesta guerra genocida que ha causat tant de patiment i destrucció. "És imperatiu que es respectin els drets humans i el dret internacional humanitari, i que es posi fi a la violència que ha devastat Gaza i la seva població", denuncien. Crida a la mobilització:

En aquest context, conviden la ciutadania a sumar-se a la concentració organitzada per Amnistia Internacional a Palma el diumenge dia 16, a les 12:00 h, al Parc de les Estacions, de Palma. Aquesta mobilització és una oportunitat per alçar les veus en solidaritat amb el poble palestí i per exigir justícia, pau i la fi de la impunitat. Crida a l'acció:

Insten la comunitat internacional, en particular a les Nacions Unides i als Estats amb influència a la regió, a prendre mesures immediates per garantir el següent:

Un alto el foc permanent que posi fi a la violència i permeti la reconstrucció de Gaza, sense condicions.

que posi fi a la violència i permeti la reconstrucció de Gaza, sense condicions. Un augment dràstic i sostingut en el flux d'ajuda humanitària i béns comercials per satisfer les necessitats bàsiques de la població.

i béns comercials per satisfer les necessitats bàsiques de la població. L'eliminació de restriccions innecessàries que endarrereixen l'entrada d'ajuda i la reconstrucció d'infraestructura crítica.

que endarrereixen l'entrada d'ajuda i la reconstrucció d'infraestructura crítica. La protecció dels drets humans i la dignitat de totes les persones afectades per aquest conflicte, incloent-hi el respecte al dret internacional humanitari.

afectades per aquest conflicte, incloent-hi el respecte al dret internacional humanitari. L’aturada de les agressions sionistes en Cisjordània .

. La fi de l’ocupació sionista de la terra palestina, que ja dura gairebé 80 anys.

"La situació a Gaza no pot esperar més. Les persones que sobreviuen en condicions extremes necessiten un alleujament immediat i una solució duradora que els permeti reconstruir les seves vides i comunitats. Qualsevol endarreriment en l'acció només profunditzarà la catàstrofe humanitària i extingirà qualsevol esperança d'un futur en pau i dignitat. Demanam al govern espanyol que faci tot el que està en les seves mans per ajudar a aconseguir aquests objectius, començant pel trencament de relacions de tota classe amb la potència d’ocupació sionista, mentre duri l’ocupació i el genocidi. Específicament, exigim a l’executiu presidit per Pedro Sánchez que aturi immediatament la compravenda d'armes amb empreses d’Israel i el seu govern genocida que, malgrat la brutal agressió en curs, s’ha continuat produint", reclama Mallorca per Palestina.