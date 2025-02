L'associació xinesa de les Balears proposa a Cort construir un temple budista a Palma

L'associació xinesa de les Balears, Achinib, proposarà a l'Ajuntament de Palma construir un temple budista a la ciutat, que seria el primer a l'Estat espanyol.

Achinib està en converses amb el Consistori per a abordar la proposta, segons ha avançat aquest dilluns COPE.

Precisament, el president d'Achinib, Fang Ji, ha explicat a Europa Press que l'associació preveu traslladar la iniciativa a Cort en una reunió al març.

Fang Ji ha remarcat que cal estudiar «molt bé» la idea ja que és difícil trobar un solar públic per a ubicar el temple budista que, segons ha dit, volen que sigui «com més gran millor».

El futur temple budista seria «un reclam per a turistes», ja que, ha remarcat el president de l'associació, «a Europa hi ha molts seguidors del budisme i no hi ha cap temple d'aquestes característiques a Espanya». «Si aconseguim que surti endavant seria un projecte molt bo», ha afegit.