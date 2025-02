Prop de 200 autocaravanes protesten a Palma contra l'ordenança de Cort que limita l'ús d'aquests vehicles com a habitatge

Prop de 200 autocaravanes han recorregut aquest dissabte el centre de Palma, convocades per l'Associació de Caravaning Oasis (ACO) i la Plataforma Autocaravanes Autònoma (La PACA), per a protestar contra l'ordenança de convivència cívica, aprovada inicialment el passat 30 de gener, amb els suports favorables del PP, per a limitar l'ús de les autocaravanes com a habitatge.

En declaracions als mitjans de comunicació, el president d'ACO, Javier Fuster, ha explicat que aquest dissabte han convocat una marxa motoritzada contra l'ordenança de convivència cívica de Cort, en considerar-la «discriminatòria» i «arbitrària a la llei».

L'argument de Fuster és que la normativa inicialment aprovada per l'Ajuntament «vulnera els drets dels caravanistes», pel fet que, «no està ben redactada» i, per tant, «es podrà sancionar les persones que permanentment, sense especificar quin termini de temps defineix aquesta permanència, estiguin pernoctant en un vehicle habitatge» que, en aquest cas, és «té drets com a vehicle habitatge», ha recordat.

Per tant, ha incidit el president de l'Associació de Caravaning Oasis, «no ens poden prohibir estar el temps que vulguem dins dels nostres vehicles».

Menys encara, ha considerat, quan a la ciutat de Palma hi ha tres «punts calents» de persones que viuen en autocaravanes perquè «no poden accedir a un habitatge pels alts preus del lloguer».

Una situació davant la qual, segons la seva opinió, el que hauria de fer el batle, Jaime Martínez, «que ja té 450 persones vivint als carrers», ha apuntat, és «cercar-los un espai, que, a més, ja se li ha proposat, per a donar una solució a aquesta gent, mentre els serveis socials municipals, que no funcionen, es posen al dia».

Per a evitar aquesta limitació de l'ús de les autocaravanes com a habitatge, el president de l'ACO ha anunciat que presentaran al·legacions a l'ordenança de convivència cívica.