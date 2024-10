El Pi: «La clau de la mobilitat passa per una planificació d'una xarxa de metro interconnectada i no amb línies sense sentit»

El Pi defensa una xarxa integral de metro per Ciutat. «La clau de la mobilitat a Palma no és si s’ha de fer una línia de tren a Llucmajor o no, sinó un pla integral que inclogui aquesta xarxa de metro interconnectada per treure l’embós de dins Ciutat. Està molt bé fer un tren fins a l’aeroport o Llucmajor, però necessitam urgent una actuació dins Palma», explica el portaveu d’El Pi Antoni Salas.

El Pi ha explicat que tant el Govern, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma haurien d’apostar per un Pla integral de mobilitat, que inclogui una xarxa de tren cap a la Part Forana, però, sobretot, una xarxa de metro per descongestionar Palma. Salas expressa: «No entenem com no es fa una aposta decidida per noves línies de metro que arribin a Son Espases, al Polígon de Can Valero o a les barriades de Son Rapinya o la Vileta».

«En Matas va fer una línia de metro, na Prohens una de tren, però la mobilitat dins Palma és un desgavell… Ja basta d’ocurrències i anuncis… Necessitam un pla de mobilitat a llarg termini que connecti una xarxa de metro a Ciutat, una xarxa de tren i bus a la Part Forana i sense oblidar-nos del conjunt de carreteres de la nostra illa. No poden anar fent línies sense coordinació. Necessitam un Pla ben pensat i a llarg termini», ha sentenciat Salas.