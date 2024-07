Torna la nit màgica dels Perseids a Bellver

L’Institut Mallorquí de Ciències de l’Espai (IMCE) ha organitzat al castell de Bellver, un any més, dissabte, 3 d’agost, una jornada per a aprendre a observar, amb les millors garanties, la pluja d’estels Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç, amb les condicions tècniques necessàries per a gaudir d’aquest fenomen astronòmic que es produeix només un pic cada any, en la primera quinzena d’agost.

A Bellver, l’activitat s’iniciarà dissabte a les 21.30 hores, si bé l’accés serà des de les 21.15. Hi podran participar grups tant en català com en castellà, amb quatre sessions de 30 minuts cadascuna, guiades per experts, que constaran d’explicacions sobre els Perseids i les constel·lacions; observació del cel amb telescopis; i ‘stargazing’, explicació de l’espai celeste amb làser. A més, es podrà gaudir de l’observació lliure fins a la una i mitja de la matinada. El preu és de 15 euros per als adults, 7 per als menors de 18 anys i de franc per als menors de 12.

Des del 2016, l’IMCE organitza aquesta activitat amb periodicitat anual, que només es va haver de suspendre el 2020, per les limitacions establertes per la situació sanitària. Les places són limitades, per la qual cosa s'hi han de fer les inscripcions al correu reservas@imce.es o al telèfon 971 91 91 66.

L'Institut Mallorquí de Ciències de l'Espai es va crear el 2016 i actualment manté relacions institucionals amb la Universitat de les Illes Balears i l’Oficina Europea de Recursos per a l’Educació Espacial a Espanya (ESERO) – Agència Espacial Europea (ESA). També porta a terme programes d'educació i divulgació de l'astronomia. Entre els seus objectius destaquen la promoció de la investigació astronòmica i l’espai i realitzar campanyes de ciència a la societat per a la difusió de la cultura científica i amb la intenció de generar vocacions científiques, sobretot entre els més joves.