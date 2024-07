MÉS per Palma demana prohibir l'entrada de menors a les corregudes de bous ara que s'ha romput el pacte entre PP i Vox

La Mallorca de l'any 2024 és una societat moderna, oberta i acollidora. Actualment, a Mallorca, hi resideixen prop d'un milió de persones, la meitat de les quals no hi han nascut.

Mallorca rep milions de visitants cada any, que volen gaudir de la diversitat i bellesa dels seus paisatges i d'això n'ha fet la seva principal font de riquesa, per bé que la major part dels recursos econòmics generats no queden a l'illa.