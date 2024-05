Experts europeus en hàbits saludables i prevenció de l’obesitat es reuneixen a Palma

L'obesitat és un problema complex que actualment afecta més del 30% de la població de la Unió Europea. Per això, la Comissió Europea ha aprovat un projecte ambiciós titulat 'Potenciació d'hàbits de vida saludables a través de carteres d'intervenció personalitzades per prevenir i controlar l'obesitat en etapes vulnerables de la vida»' l'acrònim del qual és HealthyW8, en què les Illes Balears participen com a socis destacats de la mà d’un equip d’investigació de l'IdISBa i l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears.

Els dies 3, 4 i 5 de juny es reuniran més de 45 especialistes de tot Europa a les instal·lacions de l'IdISBa, dins l'Hospital Universitari Son Espases, per abordar el problema complex de l'obesitat. El tancament de les jornades se celebrarà el 6 de juny a la Universitat de les Illes Balears.

Concretament, l'equip d’investigació de l'IdISBa i la UIB de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX), dirigit pel catedràtic i investigador Dr. Josep Antoni Tur, aportarà la seva experiència en estudis epidemiològics relacionats amb l'obesitat. Aquest mateix equip de recerca també forma part del projecte CIBEROBN (Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició), que aplega els principals laboratoris de recerca en obesitat i salut nutricional de tot Espanya.

Tal com explica el Dr. Josep Antoni Tur, NUCOX aporta a HealthyW8 experiència tècnica per avaluar els hàbits nutricionals i d'estil de vida, alteracions de la síndrome metabòlica, diabetis, malalties cardiovasculars i malalties hepàtiques no alcohòliques, així com l'anàlisi dels mecanismes oxidatius, antioxidants i inflamatoris a l'obesitat i altres estats patològics.

Projecte europeu HealthyW8: 10 milions d'euros per controlar l'obesitat

La Comissió Europea ha aprovat el projecte europeu HealthyW8, liderat per l'Institut de Salut de Luxemburg i en què participen 24 socis de nou països diferents: Luxemburg, Alemanya, Bulgària, Espanya, Itàlia, Portugal, Dinamarca, Països Baixos i Romania.

HealthyW8 està finançat pel programa Horizon Europe amb un pressupost total de 10.001.182 euros, del qual les Illes Balears obtenen 579.142,50 euros que gestionarà l'Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) a través del grup NUCOX.

L'obesitat és un problema influenciat per factors ambientals, com ara la família, les condicions de vida i els recursos socioeconòmics, i per altres factors com la genètica, l'epigenètica, la microbiota intestinal o els trets psicològics. Per això, la prevenció de l'obesitat ha de centrar-se en les característiques de la persona i el seu entorn, i fer servir un enfocament holístic contextual.

Aquest és precisament l'enfocament del projecte europeu que visita Palma en aquesta reunió anual del HealthyW8, un estudi europeu ambiciós que combina diversos mètodes d'estudi que inclouen l’anàlisi de factors socioeconòmics i del context de vida.

HealthyW8 té com a objectiu posar en marxa aquest enfocament holístic per prevenir l'obesitat. És per això que, mitjançant avaluacions psicològiques, auditories polítiques i mètodes qualitatius i quantitatius de l'àmbit de les ciències socials i les humanitats, pretén comprendre més bé el comportament humà i els desencadenants que condueixen a l’obesitat aquest 30% de la població europea. L’estudi es realitzarà a les poblacions més vulnerables i sensibles a l'obesitat, com són els menors en edat escolar (5-10 anys i els seus pares), els adults joves (18-25 anys) i les persones grans (més de 65 anys).

La Comissió Europea va aprovar HealthyW8 el desembre del 2022 i té una durada de cinc anys. S'inicià l’1 de maig de 2023 i acabarà el 30 d'abril de 2028.