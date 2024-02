MÉS per Palma rebutja l’aval del Ministeri de Transport al Pla Especial de l’Aeroport de Son Sant Joan

Davant les informacions aparegudes avui a diferents mitjans, MÉS per Palma rebutja l’aval del Ministeri de Transports, encapçalat pel ministre Óscar Puente (PSOE), al Pla Especial de l’Aeroport de Son Sant Joan que vol reactivar el govern PP-VOX de Cort.

La Portaveu del Grup Municipal a l’Ajuntament de Palma, Neus Truyol, ha volgut recordar que «l’any 2021, l'anterior equip de govern, amb una clara vocació de protecció mediambiental, va rebutjar aquest pla mentre que ara, per desgràcia, el PSOE obre les portes al seu desenvolupament sense mesura».

El Pla Especial que presentà AENA preveu l'augment de 472.211 m² nous, l'equivalent a 70 camps de futbol, amb usos destinats a ús turístic, aparcaments, ús industrial, magatzems o administració, i no identifica ni limita els metres quadrats per a cadascun dels usos. Això suposa un increment del 77% respecte del que està edificat en aquests moments.

Truyol ha declarat que «estam davant d’un altre 'pelotazo' immobiliari. Pareix que el Partit Socialista ha entrat en la deriva negacionista del canvi climàtic pel que fa a l’ampliació d’aeroports. El Ministeri socialista vol ampliar encara més els aeroports de Palma, València o Madrid. Diuen una cosa, però fan la contrària».

«En una època en què la crisi climàtica ens posa a prova com a societat, és inconcebible que s'ignorin les conseqüències negatives de l’ampliació sobre el Medi Ambient i sobre la qualitat de vida dels residents. No podem permetre que la nostra terra sigui sacrificada a favor del benefici econòmic d’uns pocs, dels de sempre», ha explicat Truyol.

MÉS per Palma rebutja amb fermesa aquesta decisió irresponsable. Exigim una nova planificació per a l’aeroport de Palma, amb la participació de la societat civil de l’illa. Una planificació amb visió decreixentista, que inclogui mesures efectives per garantir la sostenibilitat i el respecte pel nostre entorn natural i la nostra comunitat. El nostre futur està en joc, i no tolerarem que es jugui amb ell de manera tan desconsiderada.

No s'ha d'oblidar que AENA és una de les empreses amb participació estatal amb majors beneficis i també una de les principals responsables de la massificació turística que vivim a Palma i a Mallorca. L'Aeroport de Palma és, de fet, un dels més rendibles de l’Estat i la principal porta d’entrada massiva de turistes. «La perpetració d’aquest pla seria una derrota mediambiental i social per a tota la ciutadania, que veuria com un dels principals agents responsables de la degradació ambiental i de recursos naturals de Mallorca aconseguiria encara més beneficis econòmics a costa de la salut i la destrucció del nostre territori», ha declarat la portaveu.

Des de MÉS per Palma s’insta al Ministeri a reconsiderar aquesta decisió desastrosa i a redactar i aprovar una nova planificació amb les mesures necessàries per protegir el nostre Medi Ambient i la vida digna de veïns i veïnes. «No descansarem fins que es posi fi a aquesta irresponsabilitat i es prioritzi el bé comú sobre els interessos particulars. És el moment de defensar el que és nostre i de reclamar el dret a viure en un entorn saludable i sostenible. El nostre futur està en joc, i no permetrem que ningú jugui amb ell impunement», ha conclòs Truyol.