L'Ajuntament de Palma lliura aquest les Medalles d'Or en el marc de la Festa de l'Estendard

L'Ajuntament de Palma ha lliurat aquest diumenge les Medalles d'Or de Palma, en una cerimònia, en el Saló de Plens dins dels actes de commemoració de la Festa de l'Estendard.

Els premiats amb les Medalles d'Or han estat la Terremoto de Alcorcón, el Palma Futsal, la Confraria Sant Pere de Palma, la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària de Balears, la Comunitat dels Pares Agustins, Josep Forteza Rei i Mónica Calzetta Ruiz.

María José Charro Galán, coneguda artísticament com Pepa Charro o La Terremoto de Alcorcón, ha estat reconeguda per l'Ajuntament de Palma «per la seva àmplia trajectòria i per la seva estreta vinculació amb Palma, amb les conseqüents aportacions en l'àmbit cultural i de dinamització de la ciutat». En nom de la Terremoto de Alcorcón han recollit la Medalla d'Or de Palma Joan Bauzà i Pep Noguera.

El Palma Futsal ha rebut la Medalla d'Or de Palma en reconeixement a la seva trajectòria esportiva en el futbol sala. Aquest 2023 l'equip s'ha fet amb la Copa d'Europa i la Copa Intercontinental. En nom del club, el reconeixement ha estat recollit per part del seu director esportiu, José Tirado.

El guardó a la Confraria Sant Pere reconeix «la seva llarga tasca en la regulació marinera i pesquera a la ciutat». Ha recollit la Medalla d'Or de Palma el patró major de la Confraria de pescadors de Sant Pere, Domingo Bonnín, acompanyat de Joaquín Molina.

La Xarxa d'Economia Alternativa ha estat premiada per «la seva tasca al llarg d'aquests 25 anys favorable a la inserció social de les persones més vulnerables i per la promoció de l'economia solidària com un instrument que permet desenvolupar una societat més justa i sostenible». Ha recollit la Medalla d'Or de Palma el portaveu, primer president i fundador de l'entitat, Jordi López.

Els Pares Agustins han estat reconeguts pel «seu compromís amb el patrimoni històric artístic de la ciutat». Ha recollit la Medalla d'Or de Palma el prior, el pare José Luis Ovejero.

Josep Forteza Rei ha rebut la Medalla d'Or de Palma «per les seves iniciatives solidàries i per la rehabilitació d'un dels edificis més emblemàtics de Palma». I, Mónica Calzetta per «la seva trajectòria professional en el món dels escacs, havent-se proclamat recentment campiona de la categoria Màster 50».

L'acte de lliurament de les Medalles d'Or de Palma ha finalitzat amb unes breus paraules de l'alcalde, Jaime Martínez, qui felicitat «a totes les persones i entitats» premiades perquè, «al llarg de l'any i, també, en el transcurs de tota la seva trajectòria han contribuït poderosament al progrés d'aquest municipi, tant des d'una perspectiva social, com a econòmica, cultural o esportiva».

A més, Martínez ha instat els guardonats que la Medalla d'Or que han rebut els estimuli a seguir amb els seus projectes, que els converteixen en un model per a tots els ciutadans de Palma.