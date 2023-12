MÉS per Palma insta Martínez a «abandonar la deriva de retrocessos» de cara al 2024

MÉS per Palma ha demanat aquest divendres al batle de Palma, Jaime Martínez, que aprofiti aquest any «per a donar les 12 bones notícies que volen sentir els veïns de Palma». Han dit que «un nou any és un temps ple de bons propòsits, una bona ocasió per a abandonar la deriva de retrocessos i de pactes amb l'extrema dreta en la qual ha entrat el PP, i per a oferir a Palma un projecte de ciutat digne per als qui l'habiten».

Així, des de MÉS per Palma han donat a Martínez «l'oportunitat de canviar les seves polítiques per unes altres que millorin la vida de la gent» amb «les 12 notícies que esperen els veïns de Palma«. «Estem gairebé segurs que no les durà a terme, però tant de bo ens sorprengui», han remarcat.

Una de les notícies que MÉS per Palma no confia que Martínez doni és el projecte per un nou carril bici a les Avingudes. I és que, segons ha criticat la formació, «el PP està impulsant retrocessos continus en transport sostenible». «La contaminació i l'emergència climàtica semblen no ser una preocupació per a Martínez, malgrat que la ciutadania demana més alternatives al cotxe privat».

Des de MÉS per Palma han assegurat que «la Memòria Democràtica és imprescindible per a curar les ferides» i han criticat que «PP i Vox han eliminat qualsevol partida destinada a aquest assumpte» i consideren que «no demolir Sa Feixina és una falta de respecte cap a la democràcia».

La formació ha apuntat que els veïns de Palma esperen que l'Ajuntament anunciï que «comencen les obres del carrer Cotlliure» malgrat que «el PP ha renunciat als Fons Europeus per a aquesta intervenció». «Es carrega així un projecte que suposava una millora per al barri descartant totes les propostes fetes pels veïns».

D'altra banda, la formació no confia que l'Ajuntament de Palma redueixi l'arribada de creuers durant el 2024. «El PP té a les seves mans retornar la qualitat de vida als veïns de Palma i deixar de sobreexposar la ciutat als turistes», ha manifestat, afegint que «els creuers són la manera de fer turisme més contaminant que existeix, i no suposa cap millora en la situació econòmica de la ciutat».

MÉS també ha assenyalat que «en els últims mesos Cort s'ha allunyat de tots els col·lectius que abans sentien que rebien un suport per part de la institució, eliminant qualsevol partida, acte o iniciativa de suport al col·lectiu LGTBI».

MÉS per Palma ha instat també l'alcalde a aprofitar aquest any per fer «un pla de xoc contra la sequera» que limiti el consum d'aigua als establiments turístics, perquè «Mallorca està vivint en una situació d'alerta per falta de pluges durant els últims mesos». La formació també ha avançat que creu que el PP no limitarà els preus dels lloguers dels habitatges de Palma.

A més, Martínez ha eliminat «qualsevol inversió per al foment del català», però MÉS creu que encara és a temps de rectificar i de «dur a terme projectes tan necessaris com aquest per a garantir el dret dels no catalanoparlants a aprendre la llengua pròpia de Palma».

Igualment, MÉS per Palma confia que és possible una rectificació en matèria de violència masclista, on el PP ja ha pres algunes mesures que no juguen a favor de les víctimes ni de l'erradicació d'aquest tipus de violència.