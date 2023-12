El CEPA Es Raiguer també se suma a la campanya 'La llengua no es toca' amb la fotografia de protesta en contra de la segregació d’alumnes per raons lingüístiques i contra els atacs al català. L’equip de professors mostra amb orgull i amb el cap ben alt el full on diu: «La llengua no es toca».

El CEPA Es Raiguer (també anomenat abans CEPA Mancomunitat des Raiguer) està ubicat entre l’antiga Escola Graduada de Binissalem i l’IES Marratxí.