El PP presentarà una moció d'urgència per demanar la dimissió de Neus Truyol

El PP ha anunciat que elevarà al ple d'aquest dijous una moció d'urgència per a sol·licitar la dimissió de la portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, per la contractació de l'empresa dels seus pares, Tres Setze 35, durant la seva etapa com a regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Mobilitat.

No obstant això, en declaracions a IB3 Ràdio, la mateixa Truyol ha descartat dimitir i ha insistit en la legalitat dels contractes de Cort amb empreses de la seva família, que han estat lligades a l'àmbit audiovisual durant gairebé quaranta anys. Més per Mallorca també va lamentar el passat dissabte que les insinuacions sobre les activitats de la regidora tenien la intenció de desprestigiar-la personalment, i que no són més que una filtració interessada.